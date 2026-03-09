Un ulteriore, importante, passo avanti nel percorso di consolidamento della presenza universitaria a Crotone.

Sono stati inaugurati, questa mattina, i nuovi locali di via Iapigi destinati ad ospitare le attività didattiche del secondo anno del Corso di Laurea interateneo in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale.

L’intervento di riqualificazione ha riguardato l’edificio attiguo a quello attualmente utilizzato per lo svolgimento delle lezioni del primo anno del corso di laurea.

La riqualificazione della struttura consentirà agli studenti che frequentano il la facoltà di poter proseguire il proprio percorso di studi nella medesima sede anche negli anni successivi, garantendo così continuità didattica e rafforzando la presenza dell’offerta universitaria sul territorio crotonese.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di crescita del polo universitario cittadino e rappresenta un investimento significativo non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche sotto il profilo culturale, sociale ed economico per la città.

La presenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale costituisce infatti un’importante opportunità di formazione di alto livello per i giovani del territorio e contribuisce a rendere Crotone sempre più attrattiva nel panorama universitario regionale e nazionale.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 1.550.000 euro. Di questi, 1.000.000 di euro provengono da un apposito finanziamento della Regione Calabria, mentre la restante quota è stata garantita attraverso i fondi derivanti dall’accordo di sviluppo Eni – Comune di Crotone.

La nuova struttura è composta da aule didattiche realizzate per rispondere alle esigenze della didattica moderna e dotate delle necessarie tecnologie per lo svolgimento delle lezioni.

Accanto agli spazi per la didattica sono stati realizzati ambienti dedicati allo studio e ai servizi per gli studenti, tra cui un’aula studio, un laboratorio informatico, una segreteria amministrativa a supporto delle attività del corso di laurea, uno spazio ristoro e servizi igienici dimensionati in funzione dell’utenza prevista. Tutti gli ambienti sono stati realizzati nel pieno rispetto dei criteri di accessibilità e includeranno servizi dedicati alle persone con disabilità.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di creare un ambiente funzionale, moderno e accogliente in grado di rispondere alle esigenze degli studenti e del personale docente, contribuendo allo sviluppo di un vero e proprio polo universitario cittadino.

“L’inaugurazione di questi nuovi locali rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e per il percorso di crescita universitaria della città. Sin dall’avvio del corso di laurea abbiamo creduto fortemente nel valore di questa opportunità per Crotone. Investire nell’università significa investire nel futuro dei nostri giovani, offrire loro la possibilità di formarsi ad alto livello senza dover necessariamente lasciare il territorio e allo stesso tempo creare le condizioni per attrarre studenti e professionalità da altre realtà. Questo progetto è il frutto di una collaborazione istituzionale importante, che vede insieme Comune, Regione Calabria, Provincia, Università Magna Graecia ed Unical, e dimostra come lavorando in sinergia sia possibile realizzare interventi concreti e strategici per lo sviluppo del territorio” ha detto il sindaco Voce.

Il presidente della Provincia Fabio Manica “questo non è un più sogno è una realtà. Siamo riusciti a realizzare tutto questo grazie alla collaborazione istituzionale tra tutti gli Enti. E’ una collaborazione che ha portato e porterà risultati importanti per la città di Crotone”

Il consigliere regionale Sergio Ferrari: “Quando si fa sinergia si ottengono risultati come questo di oggi. Una sinergia che continuerà anche per il futuro nell’interesse della comunità cittadina”.

Il magnifico rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, ha sottolineato: “l’apertura di questi nuovi spazi rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Tecnologia Digitale. Garantire agli studenti strutture adeguate, moderne e pienamente funzionali è un elemento fondamentale per assicurare una formazione di qualità e per valorizzare un progetto didattico innovativo come quello che stiamo portando avanti. La collaborazione con il Comune di Crotone e con le altre istituzioni coinvolte ha consentito di compiere un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un polo formativo sempre più solido e capace di rispondere alle esigenze del territorio e del sistema sanitario del futuro”.

L’inaugurazione dei nuovi locali di via Iapigi conferma dunque l’impegno condiviso delle istituzioni nel rafforzare l’offerta universitaria a Crotone, consolidando un percorso che guarda alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo del territorio come elementi centrali per il futuro della comunità.