Cirò Marina- Si terrà il prossimo 13 marzo un convegno dibattito dal titolo :”Lavorare per vivere non morire lavorando”, presso Palazzo Porti, in Piazza Porta, alla cui una tavola rotonda parteciperà l’avvocato Maria Abbruzzino-Governatore della Misericordia di Cirò Marina; il sindaco Andrea Aprigliano; Sergio Ferrari consigliere Regione Calabria; Giuseppe Gallo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Crotone; Antonio Tavella, presidente Federazione delle Misericordie della Calabria.
Ad introdurre i lavori l’avvocato Pina Scigliano– presidente Camera Previdenziale Giurslavoristi di Crotone. Molti gli interventi previsti tra cui:” Saverio Zofrea dirigente Medico Cardiochirurgo; Francesco Gervasi ; dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria; Leonardo Braschi presidente Ircomunità; Giuseppe Sammarco, presidente Ance Crotone; Bruno Giacomo, Ispettore U.P.G. dello Spisal ASP di Crotone; Salvatore Marengoni Galdy- Dirigente Medico Oncologo; Domenico Mesiti- docente di diritto del lavoro SSPL Università Mediterranea di R.C. .
A moderare i convenuti alla prestigiosa tavola rotonda , il giornalista Francesco Vignis.
L’incontro darà la possibilità di avere accreditati 4 crediti formativi.
