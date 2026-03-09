Si è tenuta lo scorso 3 Marzo l’assemblea degli iscritti dell’Ordine voluta dal Consiglio per condividere questo importante momento di visibilità nazionale che il Nostro Ordine sta vivendo.

La candidatura del collega Francesco Livadoti al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, all’interno della lista “ ON Officina Architettura” rappresenta di fatto una pagina di storia dell’Ordine, che mai prima d’ora era riuscito a raggiungere quello che è già un traguardo per uno degli ordini più piccoli di Italia.

La candidatura del già Presidente Livadoti rappresenta quindi un’importante opportunità di partecipazione e di rappresentanza per il nostro territorio in seno all’organo Nazionale della professione. L’impegno professionale e ordinistico profuso dal collega Livadoti, unito alla visione proposta dalla lista “ON Officina Architettura”, mira a rafforzare il ruolo dell’architetto nella società contemporanea, promuovendo qualità progettuale, tutela della professione e valorizzazione delle competenze. Siamo certi che la sua esperienza e la sua sensibilità verso le istanze della categoria potranno contribuire in modo significativo al lavoro del Consiglio Nazionale, portando anche la voce e le specificità del nostro Ordine all’interno del dibattito nazionale.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Durante l’incontro l’architetto Livadoti ha illustrato la visione della professione contenuta all’interno del documento dei temi strategici e del manifesto politico proposto dal gruppo “ON” per favorire la partecipazione attiva di tutti gli iscritti attiva al processo elettorale, quale momento fondamentale di democrazia e condivisione per la nostra comunità professionale.

Il presidente Giovanni Gentile ha brevemente ripercorso tutto il lavoro svolto insieme al collega Livadoti, nel precedente quadriennio in qualità di segretario dell’Ordine e in questo ultimo anno come presidente, lavoro che ha portato alla costruzione di questa prestigiosa candidatura.

La vicepresidente Elisabetta Dominijanni ha ringraziato calorosamente sia il consiglio precedente che quello attuale per l’eccezionale lavoro di squadra che ha consentito la concretizzazione di questa straordinaria opportunità, sottolineando che solo facendo squadra si possono raggiungere traguardi importanti.Nei giorni 5-6 Marzo a Roma c/o la Sala Eventi Trevi, il Manifesto ed il programma sono stati presenti ufficialmente alla Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, al fine di convincere Presidenti e rappresentanti di tutta Italia a votare per la lista ON – OFFICINA ARCHITETTURA, ed a tal proposito tutti i candidati hanno sottoscritto un patto etico nel rispetto degli impegni che il gruppo assumerà in caso di vittoria delle elezioni.