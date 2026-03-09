Torre Melissa saluta con commozione uno dei suoi volti più conosciuti e amati: Salvatore Lonetti, storico fotografo del paese, uomo semplice e autentico che con il suo carattere solare ha lasciato un segno profondo nella comunità.

Per tutti era semplicemente il fotografo Lonetti, ma in realtà era molto di più. Anche dopo aver lasciato l’attività, Salvatore continuava a rappresentare un punto di riferimento umano prima ancora che professionale. Era l’allegria in persona: sempre il primo a salutare, sempre pronto a scambiare due parole, capace di strappare un sorriso anche a chi attraversava una giornata difficile.

La sua figura era conosciuta e apprezzata non solo a Torre Melissa, ma anche nei paesi vicini, dove in tanti lo ricordano per la sua professionalità e soprattutto per la sua grande umanità. Nel corso degli anni, con la sua macchina fotografica, ha raccontato momenti importanti della vita di tante famiglie, diventando parte della memoria collettiva di un intero territorio.

Chi lo ha conosciuto ricorda bene il suo modo unico di comunicare: spesso bastava una delle sue rime improvvisate o una battuta sincera per cambiare l’umore di chi gli stava davanti. Era uno di quegli uomini che portavano leggerezza e buonumore nelle piccole cose della quotidianità.

Non mancava mai il suo lato generoso: con orgoglio faceva assaggiare agli amici e ai conoscenti le primizie del suo orto, segno di un legame autentico con la terra e con le tradizioni del luogo. Accanto a questo, coltivava con entusiasmo anche altre passioni, come il ballo, che viveva con lo stesso spirito gioioso che lo caratterizzava.

Al centro di tutto, però, c’erano la famiglia e il suo paese, Torre Melissa, che Salvatore ha sempre amato profondamente e al quale ha dedicato una vita fatta di lavoro, relazioni e presenza costante nella comunità.

Non basterebbero le parole per raccontare davvero chi fosse il fotografo Lonetti. Ognuno conserva un ricordo personale: una fotografia scattata in un momento importante, una battuta improvvisa, un sorriso regalato senza motivo.

Ora che ha lasciato questa terra, resta il desiderio che la sua allegria continui a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Forse, ogni tanto, qualcuno si ritroverà a sorridere pensando a una delle sue battute, anche rischiando di sembrare un po’ matto agli occhi degli altri. Ma sarà proprio quello il segno più bello della sua eredità.