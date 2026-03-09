Under 15: Cavese-Crotone 3-1 (foto non pervenuta)
CAVESE: De Piano; Buonerba, Cimmino, Longobardi (10’st De Feo), Palumbo, Trapanese (10’st Marzullo), Ciambriello (1’st Valva), Capone, Torre (19’st Papa), Nurcato, Avagliano (1’st Santoriello). All. Serritella
CROTONE: Bonsante; Messina (22’st Imbrogno), Riolo, Mesuraca (16’st Mirarchi), Fiore (1’st Fornazar), Tamburrini, Romano (11’st Iozzi), Avena, Misuraca, Strangio, Ceraudo. All. Quartuccio
Reti: 15’pt e 31’pt Torre (Ca), 30’st Buonerba (Ca), 37’st autorete Cimmino (Cr)
Espulso: 10’st Strangio (Cr)
Under 17: Cavese-Crotone 3-4 (foto in evidenza)
CAVESE: Moio; De Luca (12’st Mastantuono), Marrone, Li Santi (37’st Condemi), Capone, Belardo, Stanzione (21’st Montoro Iuliano), Sica (12’st Melella), Terracciano, Salamone (1’st Peluso), Luby. All. Annunziata
CROTONE: Scerra; Crimi, Muraca, Basile, Marsala (20’st Carlomagno), Russano (12’st Giungata), Montesano (20’st Rosen), Cirillo, Rizzo, Lami, Gulli. All. Alba
Reti: 24’pt Li Santi (Ca), 38’pt Montesano (Cr), 2’st Lami (Cr), 6’st e 17’st Stanzione (Ca), 30’st Rosen (Cr), 33’st Basile (Cr)
