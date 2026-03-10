8 marzo – Giornata Internazionale della Donna: consegnato al Sindaco di Crosia il calendario della Lega Navale Italiana dalla Delegazione LNI di Mirto Crosia con un messaggio di solidarietà alle donne iraniane

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Lega Navale Italiana – Delegazione di Mirto Crosia ha consegnato al Sindaco ed al vice Sindaco di Crosia il calendario realizzato dalla Lega Navale Italiana accompagnando il gesto con un significativo messaggio di solidarietà rivolto alle donne iraniane.

Durante la consegna è stato condiviso anche il messaggio istituzionale dell’Amministrazione comunale, indirizzato a Sarha, simbolo del coraggio e dell’impegno di tante donne che in Iran stanno lottando per la libertà, la dignità e il riconoscimento dei propri diritti fondamentali.

“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco – desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e solidarietà per il coraggio con cui stai portando avanti la tua battaglia per la libertà e la dignità delle donne iraniane. La tua voce rappresenta quella di tante donne che oggi vivono momenti difficili e delicati, ma che continuano a difendere con forza i propri diritti fondamentali. Il tuo impegno, la tua determinazione e la tua testimonianza sono un esempio prezioso di dignità, forza e speranza.

Come istituzioni locali sentiamo il dovere morale di sostenere chi lotta per i diritti umani, per l’uguaglianza e per la libertà delle donne in ogni parte del mondo. Per questo vogliamo farti sapere che non sei sola: la tua battaglia è ascoltata, riconosciuta e condivisa anche nella nostra comunità.

Con profondo rispetto e solidarietà ti siamo vicini, nella convinzione che la libertà e la dignità delle donne debbano essere valori universali, da difendere sempre.”

La Lega Navale di Mirto Crosia, promotrice dell’iniziativa, ha voluto legare simbolicamente la consegna del calendario a un messaggio di impegno civile e di vicinanza internazionale, ribadendo il valore della solidarietà tra i popoli e della difesa dei diritti umani.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’auspicio condiviso è che nei prossimi mesi una delegazione di donne iraniane possa essere ospitata a bordo della barca Eleos della L.N.I. simbolo di dialogo, accoglienza e libertà, per rafforzare ulteriormente il messaggio di sostegno e collaborazione tra comunità.

Un gesto simbolico ma carico di significato, che nella giornata dedicata alle donne rinnova l’impegno delle istituzioni e delle associazioni del territorio a favore della libertà, dell’uguaglianza e della dignità femminile in ogni parte del mondo.