Una panchina gialla per le donne del mondo: l’omaggio della Cooperativa AGAPE a Carfizzi

CARFIZZI – Un simbolo tangibile di solidarietà, luce e impegno sociale.

La cooperativa AGAPE Società Cooperativa ONLUS ha dedicato una panchina gialla a tutte le donne del mondo.

L’installazione, situata presso il Centro SAI che fa capo al Comune di Carfizzi, vuole essere un monito costante contro ogni forma di discriminazione e un tributo alla forza del genere femminile.

Mentre la panchina rossa è il simbolo universale della lotta alla violenza, la scelta del colore giallo per questa iniziativa intende celebrare la vita, l’autodeterminazione e la speranza.

È un invito alla comunità a riflettere sul ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una società più equa e accogliente.

“Con questo gesto vogliamo mandare un messaggio di vicinanza che superi i confini del nostro comune,” dichiarano i Rappresentanti e gli operatori della Cooperativa AGAPE. “Dedicare questa panchina alle donne del mondo significa riconoscere le loro battaglie quotidiane e rinnovare il nostro impegno nel sostenerle attraverso i nostri servizi e la nostra presenza sul territorio.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività sociali di AGAPE, da anni punto di riferimento a Carfizzi e nelle zone limitrofe per l’assistenza e la promozione dei valori della accoglienza e dell’inclusione.

La cittadinanza è invitata a vivere questo spazio non solo come un elemento di arredo urbano, ma come un luogo di sosta, dialogo e consapevolezza.