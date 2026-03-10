È stato sottoscritto, durante il pomeriggio di ieri, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” l’accordo di collaborazione tra il Comune di Crotone e la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la gestione e la valorizzazione della Piscina Olimpionica Comunale di via Giovanni Paolo II.

A sottoscrivere l’atto sono stati il dirigente del settore 2 del Comune di Crotone Francesco Marano e il Segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, Antonello Panza.

Con questo importante provvedimento si avvia ufficialmente una nuova fase per uno degli impianti sportivi più significativi della città, attraverso un modello gestionale innovativo e strutturato, fondato sulla collaborazione istituzionale tra le parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli.

Con la sottoscrizione dell’Accordo, Comune e FIN disciplinano lo svolgimento di attività di interesse comune, favorendo la promozione sportiva dell’impianto e promuovendone la più ampia fruibilità, sia sotto il profilo sportivo che sociale. L’obiettivo è valorizzare tutte le discipline regolamentate dalla FIN, sostenere l’attività delle società sportive del territorio e favorire la partecipazione della cittadinanza.

L’impianto costituirà un polo territoriale per la formazione tecnico-sportiva dei giovani nuotatori e degli atleti agonisti, con l’istituzione di un Centro Federale destinato ad attività di alto livello, compresi raduni collegiali delle Squadre nazionali e manifestazioni federali.

L’Accordo prevede l’affidamento alla Federazione Italiana Nuoto della gestione tecnico-amministrativa dell’impianto, ferma restando la definizione delle strategie organizzative e il controllo dell’attuazione dei progetti da parte del Comune, attraverso un apposito Organismo Paritetico con funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione annuale delle attività.

+L’obiettivo è sviluppare la vocazione sportivo-agonistica dell’impianto, garantire la funzione sociale della struttura, ampliare il bacino di utenza del nuoto libero, migliorare efficacia, efficienza ed economicità della gestione e assicurare il pieno equilibrio economico-finanziario, con integrale copertura dei costi attraverso le entrate.

Particolare attenzione sarà rivolta all’accesso alla pratica sportiva per ogni categoria sociale, promuovendo inclusione, cooperazione e solidarietà.

L’Accordo avrà durata di nove anni dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga per ulteriori cinque anni.

“Con questo accordo compiamo un salto di qualità per il futuro dello sport nella nostra città. La collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto consentirà di valorizzare pienamente un impianto strategico, offrendo nuove opportunità ai nostri giovani, alle società sportive e a tutta la comunità.

Puntiamo a trasformare questa struttura in un punto di riferimento per il nuoto e per lo sport nel territorio” ha detto il sindaco Voce.

“La Federazione Italiana Nuoto considera questo accordo un’opportunità significativa per sviluppare ulteriormente la pratica natatoria e le attività federali sul territorio. L’obiettivo è creare a Crotone un centro di riferimento per la formazione sportiva e per l’attività agonistica, valorizzando al tempo stesso la funzione sociale dello sport” ha dichiarato Segretario generale della Federazione Italiana Nuoto, Antonello Panza.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo che rappresenta un passaggio importante per la crescita del movimento natatorio in Calabria. La nascita di un Centro Federale a Crotone consentirà di rafforzare la presenza della Federazione sul territorio, offrendo nuove opportunità agli atleti, alle società sportive e ai tecnici della nostra regione. Si tratta di un progetto che guarda al futuro e che potrà contribuire in modo significativo allo sviluppo della cultura sportiva e della pratica del nuoto in Calabria” ha dichiarato il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, Alfredo Porcaro.

“Il nuovo Centro Federale rappresenterà un punto di riferimento per l’attività tecnico-sportiva, sia per la formazione dei giovani talenti sia per la preparazione degli atleti agonisti. La struttura di Crotone ha tutte le potenzialità per ospitare raduni, collegiali e momenti di crescita tecnica che coinvolgeranno atleti e tecnici provenienti da tutto il territorio. L’obiettivo è costruire un percorso di qualità che valorizzi il lavoro delle società sportive e favorisca la crescita del movimento natatorio” ha affermato il responsabile tecnico della Federazione Italiana Nuoto, Fabio Conti.

“Quello di Crotone è un progetto nel quale la Federazione crede fortemente. La collaborazione con l’amministrazione comunale dimostra quanto sia fondamentale il lavoro sinergico tra istituzioni per far crescere lo sport e valorizzare le infrastrutture esistenti. L’auspicio è che il Centro Federale di Crotone possa diventare nel tempo il fiore all’occhiello dei centri federali della Federazione Italiana Nuoto, un punto di riferimento non solo per la Calabria ma per tutto il movimento natatorio nazionale” ha dichiarato il vice presidente nazionale della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Pieri.

“Siamo riusciti a trasformare una criticità in una opportunità unica non solo per la città di Crotone ma per tutto il territorio calabrese. Un Centro Federale di Nuoto nella nostra città apre scenari inimmaginabili fino a 2-3 mesi fa. E’ stato un lavoro enorme, fatto in silenzio e con la ferma volontà di riaprire l’impianto il prima possibile. Ringrazio tutti gli attori in gioco, il sindaco per la fiducia accordata nel coordinare le attività, i colleghi Cretella e Scandale, il dirigente Marano oltre ovviamente a tutti referenti FIN in particolare il Presidente regionale Porcaro e il referente nazionale Fabio Conti. Un risultato che è frutto di un gioco di squadra. In questi giorni si stanno realizzando una serie di attività di manutenzione straordinaria nell’impianto per metterlo in condizione gli atleti di vivere una struttura rigenerata. Ormai manca pochissimo e non vediamo l’ora che i nostri ragazzi possano nuovamente vivere la gioia di tuffarsi in acqua nella propria città. Questo risultato è per loro e per le loro famiglie” ha detto l’assessore allo Sport e all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi.

Alla iniziativa hanno partecipato il vicesindaco Cretella, l’assessore Giovanni Greco, il dirigente Salvatore Gangemi, il delegato provinciale CONI Andrea Esposito e i consiglieri federali regionali della FIN