CROTONE – Un caffè per parlare di Costituzione, riforme e partecipazione democratica. Con questo spirito prende il via una serie di incontri pubblici organizzati in diverse città della Calabria con l’obiettivo di informare i cittadini e favorire un confronto diretto sui contenuti della riforma costituzionale che sarà sottoposta al voto popolare il 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare momenti di dialogo aperto e informale tra cittadini ed esperti del settore giuridico, offrendo l’opportunità di approfondire una riforma considerata particolarmente rilevante per il futuro assetto della magistratura e per l’equilibrio complessivo tra i poteri dello Stato.

Durante gli incontri, pensati come occasioni di confronto accessibili a tutti, verranno illustrati i punti principali della riforma e le ragioni del NO, con la possibilità per i partecipanti di porre domande, esprimere dubbi e condividere riflessioni. Il tutto in un clima informale, accompagnato da un semplice gesto quotidiano: bere insieme un caffè.

“Ci avviciniamo sempre più alla data del voto – spiegano gli organizzatori – e il 22 e 23 marzo saremo chiamati a decidere se approvare o meno la riforma costituzionale voluta dall’attuale governo. Si tratta di un vero e proprio appuntamento con la storia, perché riguarda il futuro assetto della magistratura e l’equilibrio tra i poteri dello Stato”.

Proprio per questo, l’obiettivo degli incontri è quello di contribuire a una scelta consapevole da parte degli elettori, offrendo strumenti di comprensione su una materia spesso percepita come complessa e tecnica.

Tre gli appuntamenti già programmati nei prossimi giorni:

Crotone – Museo e Giardini di Pitagora , giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17:30

, giovedì Vibo Valentia – Mondadori Book Store (Corso Vittorio Emanuele III) , venerdì 13 marzo 2026 alle ore 17:00

, venerdì Cosenza – Villa Rendano, sabato 14 marzo 2026 alle ore 17:30

A questi incontri seguirà anche un ulteriore appuntamento a Catanzaro, presso la libreria Coriolano, la cui data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati a partecipare per confrontarsi direttamente con esperti del settore e approfondire una riforma che incide su temi centrali della vita democratica del Paese.

«Sarà un’occasione per una chiacchierata informale – spiegano – che permetterà di coniugare un gesto semplice e quotidiano, come godersi un buon espresso, con il dialogo sulla nostra splendida Costituzione».