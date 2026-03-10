Un importante traguardo per la ASD Martial Kroton Ryu alla fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani di Karate – specialità Kumite, classe Assoluti, svoltasi al PalaValentia di Vibo Valentia e valida per l’accesso alle finali nazionali in programma al PalaPellicone di Ostia Lido. La società ha preso parte esclusivamente alla gara degli Assoluti Kumite.

Protagonista della giornata è stato il karateka crotonese Paolo Mangano, che, dopo un lungo periodo di pausa dalle competizioni, è tornato sul tatami nella categoria -75 kg – classe Seniores (18-35 anni di età) – dimostrando determinazione, lucidità tattica e un eccellente stato di forma. Il suo percorso di gara è stato impeccabile fin dalle prime fasi: Mangano ha superato con autorità i primi due incontri imponendosi 8-0 e 4-0. In finale si è arreso di misura per 2-1, conquistando comunque una prestigiosa medaglia d’argento e soprattutto il pass per le finali nazionali degli Assoluti.

Questo risultato consente all’atleta crotonese di rappresentare la propria società e il territorio alle finali del Campionato Italiano Assoluti, in programma dal 27 al 29 marzo al PalaPellicone di Ostia Lido, il massimo appuntamento nazionale di Karate Fijlkam per la classe Senior.

La giornata di gara, organizzata dal Comitato Regionale diretto dalla Dott.ssa Viola Zangara, si è svolta con grande efficienza organizzativa ed è stata articolata in due momenti distinti: il Gran Prix U12, dedicato ai giovanissimi atleti Under 12, e le Qualificazioni Regionali per gli Assoluti di Kata e Kumite. Pur facendo parte di questa manifestazione più ampia, la ASD MKR ha preso parte solo alla competizione degli Assoluti Kumite.

Da sottolineare, il Commissario Regionale Ufficiali di Gara, Vincenzo Martino, ha coordinato con professionalità e rigore l’intero staff arbitrale, assicurando il regolare svolgimento di tutte le fasi della manifestazione.

L’evento ha avuto anche un significato simbolico speciale poiché coincidente con l’8 marzo, Festa delle Donne. Per l’occasione, la Presidente Dott.ssa Viola Zangara ha voluto omaggiare tutte le Atlete presenti con una composizione floreale di mimose. La manifestazione si è aperta con una suggestiva esibizione di kata a squadra, composta da due atlete donne e un atleta uomo, preparata dal Maestro Enrico De Pace, Componente dello staff del Centro Tecnico Regionale e responsabile delle forme “Kata”. Al termine del kata sincronizzato, il pubblico ha potuto assistere al Bunkai (l’applicazione pratica delle tecniche del kata in combattimento), evidenziando la tecnica, la bravura e la forza delle donne nel Karate, disciplina che valorizza competenza e determinazione a prescindere dal genere. Alla cerimonia delle premiazioni, oltre alla Dott.ssa Viola Zangara e al Commissario Tecnico Regionale Maestro Luciano Dichiera, ha preso parte anche il Maestro Francesco Bellino, presente in qualità di Responsabile Tecnico della ASD MKR e Responsabile del Centro Tecnico Regionale, che ha collaborato alla conduzione della premiazione.Grande soddisfazione è stata espressa anche dal tecnico della ASD MKR, Coach Carlo Bellino, che ha seguito Mangano nella preparazione: «Paolo rientrava in gara dopo un lungo periodo di stop e riuscire subito a centrare la qualificazione agli Assoluti è un risultato davvero importante. Questo successo testimonia il costante impegno in palestra e ci dà fiducia per la finale nazionale, una competizione di altissimo livello con la partecipazione di atleti delle forze armate e pluri campioni nazionali e internazionali. Puntiamo a ben figurare e a onorare la nostra società e il territorio che rappresentiamo». La ASD MKR desidera ringraziare tutti gli Atleti, Tecnici, Dirigenti, Ufficiali di Gara e Genitori che hanno partecipato alla manifestazione: il loro impegno, la presenza e il sostegno hanno reso l’evento un momento speciale di Sport, collaborazione e condivisione. La società porge inoltre un caloroso augurio a tutte le Donne in occasione della Festa dell’8 marzo.