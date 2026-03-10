Domenica 8 marzo Vibo Valentia, è stata teatro di due importanti manifestazioni a cui ha preso parte l’Accademia Karate Crotone: il Gran Prix Karate U12 e la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Assoluto.

La giornata sportiva è iniziata alle 9.00 con il saluto della Presidente regionale del settore Karate Fijlkam Calabria Viola Zangara e la presentazione degli Ufficiali di Gara diretti dall’ Udg internazionale Vincenzo Martino e lo Staff Tecnico regionale presente.

Ottime le notizie giunte dal Gran Prix di karate dove nella prima parte della giornata i giovanissimi atleti pre-agonisti, per l’occasione diretti dai Tecnici Luigi Migliarese e Andrea Esposito, coadiuvati da Paola Fittante e Claudia Alia, hanno rappresentato l’Accademia Karate Crotone e si sono resi protagonisti nell’evento conquistando punti importanti per l’AKC portando a casa ognuno un medaglia vale a dire 1 oro, 1 Argento e 2 Bronzi. A ottenere questo bel risultato sono stati:

Alessandro Esposito medaglia d’ ORO 32 kg B/M

Raffaele Vona medaglia d’ARGENTO 32kg B/G

Massimo Scandale medaglia di BRONZO 42 kg B/M

Giuseppe De Marco medaglia di BRONZO 42kg B/M.

Complimenti a questi quattro giovanissimi karateka per l’ottimo esordio che lascia ben sperare per il futuro agonistico dell’Accademia Karate Crotone.

Le premiazioni effettuate dal M° Luciano Dichiera, Commissario tecnico e dal M° Francesco Bellino, Responsabile Centro Tecnico Regionale hanno concluso la prima parte dedicata ai giovanissimi.

La giornata di gara è proseguita nel pomeriggio con la classe Senior ovvero le qualificazioni regionali valide per l’accesso alle finali nazionali del Campionato Italiano Assoluti. Il team AKC senior formato dal trio Antonio Oliverio, Simone Paturzo e Alessandro Cafarda è stato seguito dai Tecnici Andrea Esposito e Luigi Migliarese i quali hanno avuto il loro bel da fare nell’arco della giornata.

Bottino lauto per i crotonesi a cominciare da Antonio Oliverio che conferma la sua leadership con la medaglia d’Oro nella categoria 84kg.

Finale tutta made in AKC quella della categoria 60kg dove lo scontro è avvenuto tra Simone Paturzo e Alessandro Cafarda che, ormai certi della qualificazione, hanno dato il meglio di se in un incontro al cardiopalmo finito allo scadere dei tre minuti conclusi a favore di Simone Paturzo per 3 a 2 che quindi ha conquistato l’Oro, mentre l’Argento è andato al bravo Alessandro Cafarda.

Pur con tre atleti, i 2 Ori e 1 Argento vinti, sono bastati per far salire il coach Andrea Esposito sul podio della classifica finale per ritirare il trofeo del 3° posto per società.

Giornata ricca di soddisfazione per il M° Rosario Stefanizzi, responsabile del settore agonistico dell’Accademia, mentre i preparativi, in vista della finale nazionale in programma a fine marzo, sono già al vaglio del M° Enzo Migliarese, presidente dell’AKC, per avviare le operazioni relative alla partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti e sviluppare al meglio la qualità della trasferta.