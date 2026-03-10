Grande Successo per la Freedom To Play asd di Crotone a Reggio Calabria

Nei giorni 7 e 8 marzo, Reggio Calabria ha ospitato il Trofeo federale Regionale “Primi Passi e giovani promese” di pattinaggio artistico a rotelle, un evento che ha visto la partecipazione della Freedom To Play asd di Crotone, per il secondo anno consecutivo. Con un bottino straordinario di 28 medaglie su 33 atlete, la società ha dimostrato ancora una volta il suo valore e il talento delle sue giovani pattinatrici.

Il presidente della Freedom To Play asd, Manuel Greco ed i suoi tecnici hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come la

Società sia riuscita a conquistare almeno un podio nelle diverse categorie in cui le

atlete erano iscritte.

“Questi risultati sono il frutto di mesi di lavoro, sacrificio e passione. Le nostre ragazze hanno dimostrato grande determinazione e talento, e la loro performance è stata eccezionale. Sono molto orgoglioso di tutte.”, ha dichiarato Greco.

Le atlete hanno affrontato la competizione con spirito di squadra e una forte motivazione, riuscendo a brillare nelle varie categorie. La manifestazione ha rappresentato un’importante opportunità per mettere in mostra un meraviglioso sport come il pattinaggio artistico a rotelle, e la Freedom To Play asd ha saputo coglierla al meglio.

Di seguito, l’elenco delle ragazze premiate:

P.P.A 2015

Manica Maria

Sofia Lavigna

P.P.A 2016

Marica Paletta

Federico Elisabetta

P.P.A 2017

Sestito Aurora

Torchia Sofia

P.P.B 2012

Ajello chantal

P P.B 2013

Maiolo Mariagrazia

P.P.B 2014

Menzano Paola

Franco Dalia

P.P.B 2015

iris drmac

Affrancolio Tania

Muscarà Simona

P.P.B 2016

Scavelli Arianna

P.P.B 2017

Giorgia Russo

Emma Marino

P.P.D 2015

Gullo Matilde

P.P.D 2010

Angela Piccinino

P.P.D 2014

Siria Colurcio

G.P.A 2010

Riillo Francesca

Ilaria De angelis

G.P.A 2014-2013

Beatrice Manfredi

G.P.A 2015-2016

Chloe Maiolo

Rosanna Siragusa

G.P.B 2013-2014

Nicole Crugliano

G.P.B 2015-2016

Emily Mussari

Greco Marianna

G.P.E 2013-2014

Clausi Serena

“Questi risultati non solo testimoniano il talento delle nostre atlete, ma rappresentano anche una speranza per il futuro del pattinaggio artistico a rotelle a Crotone che, nonostante la

mancanza di strutture adeguate, le poche ore di allenamento concesse su pavimentazione idonea alle nostre atlete, non si sono mai scoraggiate e hanno sempre dato il massimo.” conclude Manuel Greco.

La Freedom To Play asd si prepara ora a continuare il suo percorso di crescita e preparazione per le prossime sfide, sicura di rivedere le proprie atlete brillare nuovamente in futuro.