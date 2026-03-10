Grande Successo per la Freedom To Play asd di Crotone a Reggio Calabria
Nei giorni 7 e 8 marzo, Reggio Calabria ha ospitato il Trofeo federale Regionale “Primi Passi e giovani promese” di pattinaggio artistico a rotelle, un evento che ha visto la partecipazione della Freedom To Play asd di Crotone, per il secondo anno consecutivo. Con un bottino straordinario di 28 medaglie su 33 atlete, la società ha dimostrato ancora una volta il suo valore e il talento delle sue giovani pattinatrici.
Il presidente della Freedom To Play asd, Manuel Greco ed i suoi tecnici hanno espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come la
Società sia riuscita a conquistare almeno un podio nelle diverse categorie in cui le
atlete erano iscritte.
“Questi risultati sono il frutto di mesi di lavoro, sacrificio e passione. Le nostre ragazze hanno dimostrato grande determinazione e talento, e la loro performance è stata eccezionale. Sono molto orgoglioso di tutte.”, ha dichiarato Greco.
Le atlete hanno affrontato la competizione con spirito di squadra e una forte motivazione, riuscendo a brillare nelle varie categorie. La manifestazione ha rappresentato un’importante opportunità per mettere in mostra un meraviglioso sport come il pattinaggio artistico a rotelle, e la Freedom To Play asd ha saputo coglierla al meglio.
Di seguito, l’elenco delle ragazze premiate:
P.P.A 2015
Manica Maria
Sofia Lavigna
P.P.A 2016
Marica Paletta
Federico Elisabetta
P.P.A 2017
Sestito Aurora
Torchia Sofia
P.P.B 2012
Ajello chantal
P P.B 2013
Maiolo Mariagrazia
P.P.B 2014
Menzano Paola
Franco Dalia
P.P.B 2015
iris drmac
Affrancolio Tania
Muscarà Simona
P.P.B 2016
Scavelli Arianna
P.P.B 2017
Giorgia Russo
Emma Marino
P.P.D 2015
Gullo Matilde
P.P.D 2010
Angela Piccinino
P.P.D 2014
Siria Colurcio
G.P.A 2010
Riillo Francesca
Ilaria De angelis
G.P.A 2014-2013
Beatrice Manfredi
G.P.A 2015-2016
Chloe Maiolo
Rosanna Siragusa
G.P.B 2013-2014
Nicole Crugliano
G.P.B 2015-2016
Emily Mussari
Greco Marianna
G.P.E 2013-2014
Clausi Serena
“Questi risultati non solo testimoniano il talento delle nostre atlete, ma rappresentano anche una speranza per il futuro del pattinaggio artistico a rotelle a Crotone che, nonostante la
mancanza di strutture adeguate, le poche ore di allenamento concesse su pavimentazione idonea alle nostre atlete, non si sono mai scoraggiate e hanno sempre dato il massimo.” conclude Manuel Greco.
La Freedom To Play asd si prepara ora a continuare il suo percorso di crescita e preparazione per le prossime sfide, sicura di rivedere le proprie atlete brillare nuovamente in futuro.
