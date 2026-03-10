Il prestigioso studente Amedeo Nicolazzi conquista il primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.

Grande soddisfazione a Petilia Policastro per gli esiti dei Giochi Matematici, che hanno qualificato al massimo livello un valoroso studente della città presilana. Amedeo Nicolazzi, dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri – Marconi” di Petilia Policastro, infatti, si è classificato al primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo dell’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”.

La competizione si è svolta presso l’Istituto “Don Maraziti” di Marcellinara, dove erano presenti alunni provenienti dalle province di Crotone e Catanzaro. La conquista del gradino più alto del podio tra 35 finalisti, nella categoria S1 (prima media), ha permesso ad Amedeo Nicolazzi di qualificarsi per la finale nazionale, che si terrà a Palermo il 3 maggio 2026.

Un risultato che porterà in alto il nome di Petilia Policastro e della Calabria anche nella fase conclusiva della competizione, dove si sfideranno 80 alunni provenienti da tutte le regioni d’Italia e alcuni anche dal resto del mondo.

Naturalmente grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento anche tra i familiari del giovanissimo Amedeo Nicolazzi, predestinato a un futuro di alti livelli professionali.