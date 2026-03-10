TAV La Tranquilla Antonino Ventre, 8 marzo 2026 – Ancora un importante successo per il giovane talento del tiro a volo calabrese Francesco Pio Renda, che ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Invernale FITAV della Regione Calabria, disputato presso il campo di tiro TAV La Tranquilla “Antonino Ventre”.

Il tiratore, originario di Cirò (KR) e appartenente al Gruppo Sportivo della Marina Militare Italiana, ha confermato anche nel 2026 il proprio valore sportivo, riuscendo a conquistare il titolo di Campione Regionale dopo un percorso di grande continuità e precisione. Renda ha infatti partecipato alle quattro gare di qualificazione svoltesi sui campi di tiro a volo calabresi, distinguendosi piattello dopo piattello con una prestazione di altissimo livello.

Al termine delle prove, Francesco Pio Renda ha chiuso la competizione al primo posto con un vantaggio di ben 25 piattelli su 200 rispetto al secondo classificato, anch’egli promettente atleta del settore giovanile. Un risultato che testimonia non solo il talento del giovane tiratore, ma anche la preparazione e la determinazione che lo accompagnano ormai da anni nelle competizioni.

Per la gara Renda ha utilizzato un fucile Perazzi e cartucce RC, strumenti tecnici che hanno accompagnato una prova impeccabile, caratterizzata da grande concentrazione e precisione.

Grande soddisfazione anche per la famiglia: Francesco Pio è infatti figlio di Enzo e Rosaria, gestori del Poligono Rosa Renda di Cirò, realtà molto conosciuta dagli appassionati del tiro sportivo del territorio.

Questa importante vittoria è stata dedicata dal giovane campione alla memoria di un caro amico, Gino Baffa, che – come ha ricordato – lo segue idealmente “da lassù” e che ha sempre creduto nelle sue capacità, apprezzando il suo impegno nello sport.

Nel messaggio di ringraziamento, Francesco Pio ha voluto inoltre esprimere gratitudine a tutte le persone che lo sostengono nel suo percorso sportivo: Daniele Lucidi, Ferdinando Rossi, Francesco Spataro, Emanuele Maduli, Ugo Pugliese, Luciano Rossi, lo zio Peppino Zecca, Tony Pilò, Stefano Lolli e Francesco Malena.

Archiviata questa brillante affermazione regionale, lo sguardo è già rivolto alle prossime competizioni, dove il giovane atleta cirotano cercherà di confermare ancora una volta il proprio talento e di portare in alto il nome del territorio nel panorama del tiro a volo nazionale.