“Appuntamento con Ornella”, il tributo originale dell’Orchestra Sinfonica Brutia alla musica di Ornella Vanoni al Teatro A. Rendano di Cosenza (14 marzo) e al Teatro V. Scaramuzza di Crotone (15 marzo).

Un omaggio ideato dal direttore Francesco Perri con gli arrangiamenti inediti del Maestro Giuseppe Santelli. Sul palco ANCHE Sasà Calabrese e Ida Altrove

Le atmosfere raffinate e senza tempo della musica di Ornella Vanoni tornano a vivere sul palcoscenico con “Appuntamento con Ornella”, un tributo originale firmato dall’Orchestra Sinfonica Brutia e dal suo direttore artistico, Maestro Francesco Perri, dedicato a una delle voci più amate e iconiche della canzone italiana.

Il concerto si terrà sabato 14 marzo, alle ore 20.30, al Teatro Rendano di Cosenza e domenica 15 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone. Non sarà solo una reinterpretazione del repertorio di Ornella Vanoni, ma anche un percorso tra le diverse influenze che hanno caratterizzato la sua carriera: dal jazz alla bossa nova fino alle indimenticabili canzoni d’autore firmate da artisti come Gino Paoli, Luigi Tenco, Mino Reitano, Franco Califano e molti altri.

Ideato dal direttore artistico Francesco Perri, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso oltre sessant’anni di carriera, tra i brani più celebri che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana. Un repertorio ricco di poesia e intensità emotiva, riproposto in una nuova e suggestiva veste sinfonica. Per l’occasione, la Brutia proporrà arrangiamenti orchestrali inediti firmati dal Maestro Giuseppe Santelli, musicista e arrangiatore che ha collaborato con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale, tra cui Fabrizio Bosso, Cecy Santana, Amii Stewart, Gilberto Gill, Walter Ricci, Serena Brancale, Manuel Agnelli, Peppe Servillo e molti altri. A dar voce a queste melodie senza tempo sarà Ida Altrove, cantautrice e interprete laureata in Canto jazz al Conservatorio di Cosenza. Al suo fianco Sasà Calabrese, musicista e autore di riconosciuta esperienza, la cui versatilità artistica e il percorso tra jazz e canzone d’autore contribuiranno a dare ulteriore profondità e dinamismo al concerto.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Appuntamento con Ornella” sarà un omaggio a una grande artista che ha attraversato epoche e generazioni diverse con il suo stile inconfondibile. Brani come Senza Fine, L’appuntamento, Una ragione di più e Domani è un altro giorno continuano a vivere nell’immaginario collettivo, testimoniando il valore di un repertorio senza tempo.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila (per la data di Cosenza).