Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro ha disposto il rafforzamento dei controlli sull’intera filiera di distribuzione dei carburanti in tutto il territorio provinciale. L’iniziativa nasce in relazione alle recenti tensioni registrate sui mercati energetici internazionali, legate in particolare all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, che potrebbe avere ripercussioni sull’andamento dei prezzi dei prodotti energetici.

Secondo i dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Calabria si colloca tra le regioni italiane con i prezzi medi più elevati alla pompa sia per la benzina sia per il gasolio. Proprio per questo motivo le Fiamme Gialle hanno deciso di intensificare l’attività di monitoraggio lungo tutta la filiera commerciale dei carburanti.

I reparti operativi della Guardia di Finanza presenti sul territorio hanno quindi avviato uno specifico dispositivo di controllo finalizzato a presidiare i principali snodi della catena di distribuzione dei prodotti energetici. L’attenzione degli investigatori si concentra sulle diverse fasi che caratterizzano il percorso del carburante: approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e vendita al dettaglio.

L’azione rientra nelle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria affidate alla Guardia di Finanza e ha l’obiettivo di prevenire e contrastare eventuali fenomeni distorsivi del mercato che possano incidere sulla corretta formazione dei prezzi, arrecando danno ai consumatori o alterando le condizioni di leale concorrenza tra gli operatori economici.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nel dettaglio, i controlli sono orientati alla verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza e pubblicità dei prezzi praticati presso gli impianti di distribuzione, con particolare attenzione alla corretta esposizione delle tariffe al pubblico. Parallelamente, verrà effettuata un’analisi approfondita delle dinamiche dei prezzi lungo l’intera catena di commercializzazione dei prodotti energetici, al fine di individuare eventuali anomalie o comportamenti irregolari.

L’intensificazione dell’attività ispettiva rappresenta quindi una misura di tutela del mercato e dei consumatori, volta a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi dei carburanti in un momento caratterizzato da forti tensioni sul piano energetico internazionale.