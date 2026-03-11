Comune di Cirò Marina
Provincia di Crotone
Prot. n. 8205
Cirò Marina, 11 MAR. 2026
AL Sig.
e.p.c.
- Consigliere comunale – SEDE
- Al Sig. Prefetto di – Crotone
- Al Sig. Questore di – Crotone
- Al Comando Stazione Carabinieri – Cirò Marina
- Al Comando Polizia Municipale – Cirò Marina
- Al Revisore Unico dei Conti – Sede
- Agli Assessori comunali esterni – Sede
- Ai Responsabili degli Uffici e Servizi – Sede
Agli Organi di Informazione:
- “La Gazzetta del Sud”
- “Il Crotonese”
- “Il Quotidiano”
- “Redazione Il Cirotano”
Convocazione consiglio comunale
A norma dell’art. 19 – comma 1 – del vigente Statuto comunale, la S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà presso la sede di Palazzo Porti sita in Piazza Diaz di Cirò Marina, in sessione straordinaria – seduta pubblica – di prima convocazione, il giorno 18.03.2026, alle ore 10:30, ed in seconda convocazione il giorno 20.03.2026, alle ore 10:30, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- Lettura ed approvazione dei verbali delle deliberazioni consiliari dal n. 1 al n. 5 dell’adunanza del 26.01.2026;
- Partecipazione del Comune di Cirò Marina al capitale sociale di SO.RI.CAL. S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato.
Il Presidente del Consiglio
Ferdinando Alfì
