Sabato 7 marzo 2026, presso il Centro Formazione SECOM di Cirò Marina, si è svolta una nuova e importante giornata di formazione dedicata al primo soccorso, con il conseguimento delle certificazioni BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation).
L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività formative che da anni il Centro Formazione SECOM porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione, della sicurezza e dell’intervento tempestivo in caso di emergenze sanitarie.
Il corso, articolato in una parte teorica e in una pratica, ha fornito ai partecipanti competenze fondamentali per riconoscere un arresto cardiaco improvviso, attivare correttamente i soccorsi e intervenire con le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), sia in ambito adulto che pediatrico.
Durante la sessione pratica, i corsisti hanno potuto esercitarsi direttamente sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e sulle procedure operative previste dai protocolli internazionali, sotto la guida di istruttori qualificati, in un clima di grande attenzione, partecipazione e responsabilità.
Al termine della giornata formativa hanno conseguito l’abilitazione 24 nuovi operatori, suddivisi in due gruppi, che da oggi entrano a far parte della rete di cittadini formati e pronti a intervenire in caso di necessità.
Primo gruppo
- Antonio Gallo – Rocca di Neto
- Gaetano Francesco Astone – Crucoli
- Domenico Berardi – Crucoli Torretta
- Pasquale Salvatore Carfora – Cirò Marina
- Francesco Antonio Carfora – Cirò Marina
- Antonio Astorino – Crucoli Torretta
- Samuel Russo – Torre Melissa
- Angela Giovanna Murano – Crucoli Torretta
- Pietro Grillo – Cirò Marina
- Piergiulio Grillo – Torre Melissa
- Raffaele Francesco Frangone – Cirò Marina
- Rosanna Cilidonio – Cirò Marina
Secondo gruppo
- Rosy Adorisio – Cirò Marina
- Maria Anania – Cirò Marina
- Salvatore Cataldo Anania – Cirò Marina
- Samuele Bonessi – Cirò Marina
- Domenico Babile – Cirò Marina
- Raffaele Rossi – Cirò Marina
- Fausto Failla – Cirò Marina
- Franco La Rocca – Cirò Marina
- Cataldo Aiello – Cirò Marina
- Salvatore Madda – Cirò Marina
- Jessica De Fino – Cirò Marina
- Rosa Tangari – Cirò Marina
La formazione BLSD e PBLSD rappresenta oggi uno strumento essenziale per aumentare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco, soprattutto nei primi minuti, quando un intervento immediato può fare la differenza tra la vita e la morte.
In quest’ottica, il Centro Formazione SECOM conferma il proprio ruolo di riferimento sul territorio per la formazione in ambito sanitario e di emergenza, promuovendo percorsi accessibili, qualificati e rivolti a tutta la comunità.
Le iscrizioni ai corsi BLSD e PBLSD sono sempre aperte, con nuove sessioni programmate periodicamente e rivolte a cittadini, operatori, volontari, personale scolastico, sportivo e a chiunque desideri acquisire competenze fondamentali per la tutela della vita umana.
