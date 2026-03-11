Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in 1a convocazione per il giorno 19 marzo 2026, alle ore 15:00 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 20 marzo 2026, alle ore 15:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Adeguamento nomine Commissione speciale Pari Opportunità. Relazione del Garante dei diritti delle persone detenute o delle persone private della libertà personale per l’anno 2025. Mozione proposta dalla Consigliera Comunale Passalacqua Antonella, acquisita al protocollo dell’Ente in data 13/02/2026 prot. n. 16056 e avente ad oggetto: Avvio del procedimento per la redazione e approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e integrazione negli strumenti di programmazione dell’Ente (DUP e Programma Triennale delle Opere Pubbliche) Prop. n. 6/26 sefl. 1 Mozione proposta dal Presidente del Consiglio Comunale di Crotone Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Prop. n. 10/26 sefl. 1 Interpellanza a risposta orale promossa dal consigliere comunale Enrico Pedace acquisita al protocollo dell’ente al n. 22726 del 03.03.2026, integrata con prot. n. 22967 del 04.03.2026 relativa al problema linea fibra e Wi-Fi per carte d’identità a Crotone e Papanice. Addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF). Conferma aliquote per l’esercizio finanziario 2026. Prop. n. 102/25 sefl. 3 Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote 2026. Prop. n. 108/25 sefl. 3 Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Periodo 2026 – 2028. Prop. n. 1/26 sefl. 4 Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2026-2028. Prop. n. 6/26 sefl. 3 Approvazione Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed elenco annuale 2026 ex art. 37 del D. Lgs. 36/2023. Prop. n. 11/26 sefl. 5 Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) di cui all’art.1, commi 797 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n.160. Approvazione modifiche ed integrazioni. Prop. n. 107/25 sefl. 3 Approvazione modifica del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Prop. n. 72/25 sefl. 3

Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità comunale ex art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000. Prop. n. 86/25 sefl. 3 Modifiche al “Regolamento per l’affidamento familiare” dell’Ambito territoriale sociale di Crotone” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 148 del 22 dicembre 2022. Prop. n. 11/26 sefl. 2 Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026 – 2028. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Prop. n. 12/26 sefl. 3. Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 (Art. 151, D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.118/2011). Prop. n. 13/26 sefl. 3. Adozione del piano comunale di classificazione acustica. Prop. n. 4/26 sefl. 4 Completamento dello Stralcio del piano di lottizzazione lotti “E – F” ricadente nel comparto 4.2 “Corso Matteotti – area direzionale PEEP “ in Via Peppino Impastato. Approvazione. Prop. n. 5/26 sefl. 4

