FORZA ITALIA: nominati i Commissari cittadini di Crucoli e Cutro

Forza Italia comunica due importanti nomine nell’ambito del rafforzamento dell’organizzazione del partito sul territorio provinciale.

Il partito annuncia con soddisfazione la nomina dell’Avv. Caterina Mazzitelli quale Commissario cittadino di Crucoli. Giovane avvocato, da anni impegnata nel sociale e nelle dinamiche della comunità locale, Mazzitelli rappresenta una figura dinamica e determinata, capace di interpretare con entusiasmo e responsabilità le esigenze del territorio. La sua nomina segna l’avvio di una nuova fase di rafforzamento e radicamento del partito nella comunità crucolese, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, dialogo con i cittadini e la crescita di una classe dirigente sempre più vicina al territorio.

Contestualmente, il Commissario Provinciale di Forza Italia comunica la nomina di Massimo Tambaro quale Commissario cittadino per Cutro, comune interessato dal prossimo rinnovo del Consiglio Comunale. Tambaro, storico e autorevole esponente del partito, rappresenta da anni un punto di riferimento politico e umano per militanti e simpatizzanti azzurri.

La decisione, condivisa con i vertici regionali e provinciali del partito, nasce dall’esigenza di rafforzare la presenza e l’organizzazione di Forza Italia sul territorio, in vista di un appuntamento elettorale di particolare rilevanza per la comunità cutrese.

Il neo Commissario avrà il compito di guidare il partito locale fino al congresso, coordinare le attività politiche sul territorio, promuovere momenti di confronto con cittadini e categorie professionali e lavorare alla costruzione di un progetto amministrativo serio, credibile e condiviso, capace di offrire a Cutro una proposta di governo solida e orientata allo sviluppo, alla trasparenza e alla buona amministrazione.

Forza Italia conferma così il proprio impegno a rafforzare la propria presenza nelle comunità locali, valorizzando competenze, entusiasmo e radicamento territoriale, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita e al futuro delle città.