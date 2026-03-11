[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Una mattinata all’insegna della partecipazione, della memoria e della valorizzazione del ruolo femminile nella società. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ambito Territoriale Sociale di Cirò Marina ha promosso l’iniziativa “Una marcia in più”, un evento che ha coinvolto istituzioni, associazioni, scuole e numerosi cittadini.

CIRÒ MARINA, Festa della Donna – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Ambito Territoriale Sociale di Cirò Marina ha promosso un evento dedicato alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi dell’uguaglianza, della partecipazione e del contributo femminile alla crescita sociale e culturale del territorio. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 10:00 sul lungomare di Cirò Marina, nella zona sud, davanti alla statua della Beata Anna Rosa Gattorno, figura simbolo di impegno sociale e solidarietà verso i più fragili. In questo luogo significativo si è svolta una breve rappresentazione teatrale al femminile, seguita da una marcia simbolica che ha attraversato via Togliatti e via Venezia fino a raggiungere le adiacenze del Palazzo Comunale. Particolarmente significativo è stato il momento della piantumazione di un albero in memoria della dottoressa @Francesca Mazza, assistente sociale che per molti anni ha svolto con dedizione e professionalità il proprio servizio all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale, lasciando un segno importante nella comunità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Equipe Multidisciplinare dell’Ambito Territoriale Sociale di Cirò Marina, in particolare dalle dottoresse Isabella Cavallaro Pamela Liotti Pamela Galante e Alessandra Schiera , con la partecipazione attiva di numerose realtà del territorio. Alla manifestazione hanno preso parte diverse autorità istituzionali e rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo associativo. Tra i presenti il Sindaco facente funzioni Andrea Aprigliano, la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Cirò Marina, Maria Natalina Ferrari , l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mariagrazia Panebianco e altri componenti della Giunta comunale. Ha inoltre partecipato il Capitano del Comando dei Carabinieri di Cirò Marina, Martina Iacono insieme a rappresentanti della Polizia Locale, delle associazioni del territorio e a numerosi cittadini. Una menzione particolare per il loro impegno sociale a diverse donne del territorio, fra le quali Laura Mancuso e Maria Teresa Scerra (supermercato Conad), Maria Malena (allenatrice Volley Cirò Marina), Linda Palmieri e Silvana Gentile (associazione sportiva Power) e ancora, Giovanna Abbruzzino (Misericordia) e ancora il Vice sindaco di Melissa Antonella Filosa e l’ambasciatrice del MIG (Movimento Italiano della gentilezza), Lucia Sacco . Presenza particolarmente significativa è stata quella dell’ex Sindaco di Cirò Marina e attuale Consigliere Regionale, On. Sergio Ferrari che ha voluto testimoniare la propria vicinanza all’iniziativa e ai valori che essa rappresenta. Un contributo fondamentale alla riuscita dell’evento è stato dato anche dalla partecipazione degli istituti scolastici del territorio, tra cui le scuole statali e le scuole paritarie dell’infanzia, che con la presenza di studenti, insegnanti ed educatori hanno rafforzato il messaggio educativo e culturale della giornata. Durante l’incontro è stato inoltre valorizzato il percorso del Gruppo Donne promosso dall’Ambito Territoriale Sociale, dal quale è nato un laboratorio teatrale realizzato grazie alla collaborazione della professoressa Filomena Zungri . Questo percorso ha rappresentato un’importante occasione di espressione, condivisione e crescita per le donne coinvolte. L’iniziativa si è conclusa con un messaggio rivolto in particolare alle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà, riconoscendo il valore della collaborazione tra donne e uomini nella costruzione di una società più giusta, inclusiva e consapevole.