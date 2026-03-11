È stata inaugurata questa mattina la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Papanice, un intervento realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finalizzato a migliorare i servizi scolastici e la qualità dell’offerta educativa per gli studenti del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore con delega al PNRR Luca Bossi, l’Ufficiale di Governo di Papanice Antonio Megna, la dirigente scolastica Concetta Masi, l’assessore ai Quartieri Giovanna Lamanna, il consigliere comunale Antonio Mazzei oltre a docenti, personale scolastico e soprattutto ai bambini della scuola, che saranno i principali fruitori della nuova struttura.

La mensa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento delle infrastrutture scolastiche cittadine portato avanti dall’amministrazione comunale attraverso le opportunità offerte dal PNRR. L’opera, realizzata con un finanziamento complessivo pari a 300.000 euro, consentirà di garantire spazi adeguati, moderni e funzionali per il servizio di refezione scolastica, favorendo anche l’ampliamento del tempo pieno e una migliore organizzazione delle attività didattiche.

La nuova struttura è stata progettata per offrire ambienti accoglienti, sicuri e conformi ai più moderni standard in materia di edilizia scolastica. Un luogo pensato per i bambini, dove la pausa pranzo diventa anche momento di socialità, condivisione ed educazione a corretti stili alimentari.

“L’inaugurazione di questa mensa rappresenta un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Voce –. Grazie ai fondi del PNRR stiamo riuscendo a realizzare opere concrete che migliorano la qualità dei servizi e delle strutture dedicate ai più giovani. Investire nella scuola significa investire nel futuro della città. Vogliamo garantire ai nostri bambini spazi adeguati, sicuri e moderni, perché la scuola deve essere sempre più un luogo di crescita, formazione e inclusione”.

Sulla stessa linea anche l’Ufficiale di Governo di Papanice Antonio Megna, che ha sottolineato il valore dell’intervento per il quartiere: “Questa nuova mensa è un servizio molto atteso dalla comunità di Papanice. Si tratta di un’opera che migliora concretamente la vita quotidiana della scuola e delle famiglie. È importante continuare a investire nei servizi educativi, perché rappresentano un punto di riferimento fondamentale per il territorio e per la crescita dei nostri bambini”.

La dirigente scolastica Concetta Masi ha espresso apprezzamento per la realizzazione della nuova struttura, evidenziando come la mensa rappresenti uno strumento fondamentale per arricchire l’offerta formativa dell’istituto e per favorire momenti educativi anche al di fuori delle attività strettamente didattiche.

L’assessore al PNRR Luca Bossi ha dichiarato: “Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la frazione di Papanice che va nella direzione di soddisfare un bisogno in linea con il target della misura del PNRR, e cioè estendere il tempo pieno nelle scuole nelle scuole per renderle sempre più aperte alle esigenze della nostra comunità anche oltre l’orario scolastico e per agevolare le necessità delle famiglie di conciliare la vita personale e quella lavorativa, oltre ovviamente a fronteggiare la dispersione scolastica. Il mio ringraziamento va al gruppo di lavoro dell’ente dell’ufficio PNRR coordinati dal dirigente Stellato e in particolare gli architetti Di Pino e Squillace, i progettisti, la ditta, le manovalanze, e tutti coloro i quali hanno avuto un ruolo nel processo. Questa giornata ci riempie di orgoglio, per aver dato alla città un luogo legato alla crescita e all’istruzione delle future generazioni, e ripaga di ogni sacrificio.”

Durante la cerimonia gli amministratori e la dirigente scolastica hanno visitato i nuovi spazi insieme agli alunni, che hanno accolto con entusiasmo l’apertura della mensa. L’inaugurazione si è svolta in un clima di partecipazione e festa, simbolo dell’importanza che la scuola riveste per l’intera comunità.

Con questo intervento l’amministrazione comunale prosegue il percorso di valorizzazione delle strutture scolastiche cittadine, puntando a garantire ambienti sempre più adeguati alle esigenze degli studenti e del personale scolastico e rafforzando il ruolo della scuola come centro vitale della comunità.