Svolta per il Piano strutturale associato: l’Inu Calabria alla guida scientifica. Il consigliere Turano: “Un passo decisivo verso la rigenerazione del nostro territorio”

Il percorso di pianificazione territoriale dei Comuni di Cirò Marina, Cirò e Melissa segna una tappa fondamentale. Con la recente determina n. 1242 è stato ufficialmente conferito l’incarico di Responsabile Scientifico all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) Calabria, consolidando un processo di crescita urbana che punta su qualità, sostenibilità e innovazione.

L’operazione, che vede il Comune di Cirò Marina nel ruolo di capofila, è il frutto di un intenso lavoro di coordinamento politico e amministrativo guidato con determinazione dal Sindaco Sergio Ferrari, dal Sindaco f.f. Andrea Aprigliano e dal Consigliere Delegato al PSA, Mario Turano. Grazie al loro costante impegno nel tessere le fila tra gli uffici tecnici e le amministrazioni coinvolte, il PSA esce da una fase di stallo decennale per trasformarsi in uno strumento operativo d’avanguardia.

La scelta dell’INU come partner scientifico garantisce ai tre Comuni un supporto di altissimo profilo. L’Istituto non si limiterà alla consulenza tecnica, ma affiancherà l’Ufficio di Piano in attività cruciali quali:

Rigenerazione urbana e programmazione strategica d’area

Sviluppo della mobilità sostenibile e valorizzazione del sistema portuale

Formazione specialistica per tecnici e monitoraggio costante delle politiche territoriali

Scambio di buone pratiche a livello europeo e coinvolgimento degli ordini professionali

“La nomina dell’INU Calabria come Responsabile Scientifico non è solo un atto burocratico, ma una scelta di campo” – dichiara il Consigliere Mario Turano. “Abbiamo lavorato duramente per garantire al nostro territorio una pianificazione che non sia solo un insieme di vincoli, ma un motore di sviluppo economico e sociale. Il mio impegno è stato quello di assicurare che ogni passaggio, dalla regolarità contabile alla tracciabilità delle procedure, fosse cristallino, permettendo così di sbloccare risorse e competenze che cambieranno il volto della nostra costa e dell’entroterra. Stiamo costruendo la Cirò Marina del futuro, moderna e integrata con i comuni di Cirò e Melissa”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’accordo prevede un contributo di 10.000 euro destinato ad attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico, con copertura finanziaria già attestata sul bilancio 2025. L’intero iter è stato improntato alla massima trasparenza e conformità normativa, garantendo la piena operatività dell’Ufficio di Piano, recentemente potenziato con nuove figure professionali.

Con questo atto, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco f.f. Aprigliano e dal Consigliere Turano conferma la volontà di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal Sindaco Ferrari e procedere spedita verso l’approvazione definitiva di uno strumento urbanistico atteso da quasi vent’anni, ponendo le basi per un rilancio turistico e strutturale senza precedenti.