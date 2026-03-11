I militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) nei confronti del co-gestore del bene pubblico “Sala Multimediale Cinema-Teatro Eraclea”, già sequestrato nel procedimento n. 4456/2013 RGNR della DDA di Catanzaro, cd. “Jonny”, sito nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, nonché nei confronti di un componente del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”.

L’attività investigativa, condotta con tempestività e rigore dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, sotto la direzione del Procuratore Capo dott. Domenico Guarascio, ha riguardato l’impiego improprio e senza autorizzazione dei locali della Sala Multimediale Cinema-Teatro Eraclea per festeggiamenti privati legati alla vittoria elettorale del sindaco Maria Grazia Vittimberga.

I destinatari del provvedimento sono stati individuati in un co-gestore del bene sequestrato che, in qualità di incaricato di pubblico servizio, avrebbe distolto il bene dalle finalità prescritte dall’autorità giudiziaria, nonché in un promotore del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”, che avrebbe omesso di comunicare al Questore la riunione in luogo aperto al pubblico.

I reati contestati, a vario titolo, includono il peculato (art. 314 c.p.) e la violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 18 R.D. n. 773 del 18 giugno 1934).

In ossequio al principio della presunzione di innocenza e alle garanzie previste dall’ordinamento, si precisa che il provvedimento notificato conclude la fase delle indagini preliminari