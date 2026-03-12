L’ASD Accademia Karate Crotone ha aperto ufficialmente la Sezione Scherma a Crotone.

Quando la volontà di fare sport è insita nell’animo ogni momento è ideale per operare in merito alla pratica delle discipline sportive. Infatti, L’operazione portata avanti dal M° Enzo Migliarese noto cultore esperto di arti marziali fondatore dell’Accademia Karate Crotone ha consentito alla storica scuola di svolgere anche il ruolo di promotrice di altri settori. L’AKC, acronimo che ormai identifica l’Accademia crotonese fucina di campioni di Karate e, grazie al M° Tripaldi, anche di Lotta libera, si accinge ora a divulgare e promuovere per la prima volta nella città pitagorica l’affascinante disciplina della Scherma Olimpica.

A concretizzare questo sogno è stata la disponibilità del Dott. Francesco Perri, massimo esponente della Federscherma calabrese, il quale ha provveduto, dopo aver accertato l’idoneità della struttura e organizzazione dell’AKC, a tutte quelle operazioni necessarie che hanno portato al riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.).

A guidare la Sezione Scherma AKC Crotone, il Maestro Raffaele Perri, Istruttore Nazionale che ha accettato la direzione tecnica mettendo a disposizione le sue competenze maturate in una pluriennale esperienza.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Necessaria la figura di un Capo Sezione Scherma che il C.D. dell’AKC ha trovato nel dott. Luigi Migliarese mentre, il ruolo di Direttore Sportivo e responsabile del settore agonistico atleti scherma è stato affidato al dott. Emanuel Lo Iacono. A sottolineare la volontà e l’importanza data a questa nuova realtà, il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Scherma ha affidato a Luigi Migliarese la Delegazione Provinciale KR F.I.S. che va ad aggiungersi ai Delegati provinciali Giuseppe Costanzo (CZ), Mauro Monteforte (CS) e Claudio Mario Romeo (RC) completando così la struttura regionale guidata dal Presidente Francesco Perri che si avvale del Responsabile Regionale GSA (Gruppo Arbitrale Scherma) Pasqualino Lumare, Referenti Tecnici CAF (Centro Allenamenti Federali) Maestro Paolo Bruni e Istruttore Nazionale Alessandra Lucchino e dell’addetto stampa Jessica Borrello. La struttura operativa della AKC Crotone ha dunque portato una nuova realtà, una disciplina sportiva olimpica di grande fascino.

Ovviamente –dice in una nota il Presidente Migliarese – ho messo al corrente di tutto questo, le istituzioni sportive crotonesi dalle quali sono pervenuti i complimenti e le congratulazioni dell’Assessore allo Sport Luca Bossi, dei Delegati provinciali del Coni e del Cip Andrea Esposito e Venturino Pugliese, del Direttore Special Olympics KR Francesca Pellegrino e del presidente provinciale ANSMES Sergio Contarino.

Un particolare ringraziamento – ha infine concluso Migliarese- lo vogliamo rendere alle realtà schermistiche calabresi che ci hanno accolto con un piacevole benvenuto e, ancora una volta, al Presidente Regionale F.I.S. Francesco Perri, per averci aiutato e consigliato dando pieno supporto all’iniziativa. Tutto lo staff Tecnico insieme all’intero Consiglio Direttivo dell’AKC sono pronti sin da subito a impegnarsi per avviare l’iter delle preiscrizioni e dare inizio ai corsi. Nel frattempo gli schermidori della squadra agonistica dell’AKC stanno concludendo la fase di preparazione con il M° Raffaele Perri intenzionato a metterli in condizione di affrontare a breve questa grande avventura. Infatti, il via sarà dato domenica 15 marzo a Lamezia Terme presso il Pala Scherma della società Circolo Scherma Lametino Arpaia dove, lo schermidore dell’AKC Emanuel Lo Iacono, è stato convocato a partecipare agli allenamenti regionali assoluti specialità spada che si terranno sotto la guida del M° Paolo Bruni Referente del Centro Allenamento Federale SCHERMA Calabria.