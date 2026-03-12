Continua senza sosta l’attività di tutela dell’ecosistema marino da parte della Guardia di Finanza. Nella notte tra il 3 e il 4 marzo, i militari della Sezione Operativa Navale di Crotone, nell’ambito di un piano di coordinamento operativo disposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno portato a termine un intervento di contrasto alla pesca illegale lungo il litorale di Cirò Marina.

Durante un servizio di pattugliamento notturno e di monitoraggio della fascia costiera, l’unità navale delle Fiamme Gialle ha intercettato tre natanti intenti in attività di pesca non autorizzata a distanza ravvicinata dalla riva, attività svolta anche mediante l’ausilio di apparecchiature luminose utilizzate per attirare il pesce in prossimità delle imbarcazioni.

Il controllo immediato condotto dai militari ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 60 kg di novellame di sarda, comunemente noto come “bianchetto”. La pesca di questa specie è severamente vietata dalle normative nazionali ed europee, poiché il prelievo indiscriminato di esemplari allo stadio giovanile provoca un danno significativo alla biodiversità e al naturale ripopolamento dei mari.

L’operazione ha portato inoltre al sequestro di tre reti da posta non conformi e utilizzate per la pesca di frodo, di un motore fuoribordo risultato privo della necessaria copertura assicurativa, delle apparecchiature luminose impiegate durante l’attività illegale e dei contenitori utilizzati per il trasporto del pescato. L’intero quantitativo di pesce sequestrato è stato successivamente reimmesso in mare.

I trasgressori sono stati identificati e sanzionati amministrativamente per un importo complessivo di circa 9.200 euro. L’intervento rientra in una più ampia strategia di polizia del mare finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia degli operatori del settore che lavorano nel rispetto delle regole, contrastando al tempo stesso il mercato nero legato alla commercializzazione del bianchetto, che altera gli equilibri della filiera ittica.