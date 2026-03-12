Cirò – Nella Sala Verde in Cittadella sarà scoperta un bassorilievo in argento, con foglie in oro e dipinto con smalti a fuoco, raffigurante Luigi Lilio, realizzato per l’occasione dal Maestro Michele Affidato nella giornata del 19 marzo per sottolineare il valore ed il carattere regionale ed universale della Giornata del Calendario.

Il sindaco Mario Sculco per la solennità della giornata regionale del calendario, per la prima volta in forma solenne in cittadella ringrazia l’assessore Gianluca Gallo e Presidente Roberto Occhiuto. La Regione Calabria celebrerà finalmente in modo istituzionale e solenne, in Cittadella, la Giornata Regionale del Calendario istituita nel 2012 con legge regionale.

A darne notizia è il Sindaco Mario Sculco ringraziando il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore regionale Gianluca Gallo, per la disponibilità e per la sensibilità ancora una volta confermate, manifestate sin dalla scorsa edizione della Giornata del Calendario nella Sala Consiliare di Cirò, alla quale è intervenuto in video collegamento insieme al Helmuth Köcher, Presidente e fondatore del Merano WineFestival, uno degli eventi più prestigiosi dedicati all’eccellenza enologica e gastronomica che nel prossimo mese di giugno sarà nuovamente ospitato a Cirò e nel territorio col Merano Wine Festival Calabria – Cirò: Essenza del Sud.

A 450 anni dalla morte di Luigi Lilio (1510-1576), l’italiano dell’antica Psicròn odierna Cirò, che ha riformato il calendario gregoriano, consegnando alla Storia ed all’Umanità, il Calendario che oggi viene usato nella maggior parte del globo terrestre e per questo inserito nei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale – continua il Primo Cittadino – condiviso con l’assessore Gallo che se n’è fatto subito interprete e promotore in sede regionale, è quello di elevare ed estendere il livello di consapevolezza in primis istituzionale e sociale, regionale ed extraregionale, attorno alla figura universale di Luigi Lilio e del suo straordinario e decisivo contributo alla riforma epocale del Calendario Giuliano, utilizzato fino alla bolla papale Inter Gravissimas di Papa Gregorio XIII nel 1582 che accolse e diffuse in Europa e nel mondo cristiano la proposta rivoluzionaria del matematico, medico ed astronomo calabrese di Cirò.

In questa cornice, la prossima 14esima edizione della Giornata del Calendario, fissata dal Consiglio Regionale al 21 marzo di ogni anno (Equinozio di Primavera), sarà celebrata quest’anno, per la prima volta, anche nella Cittadella Regionale, a Catanzaro, nella giornata di giovedì 19 marzo. – Per rendere ancora più solenne la celebrazione e per sottolineare il valore ed il carattere regionale ed universale della ricorrenza, la Giornata del Calendario sarà aperta dalla scopertura di un bassorilievo in argento, con foglie in oro e dipinto con smalti a fuoco, raffigurante Luigi Lilio, realizzato per l’occasione dal Maestro Michele Affidato.

All’evento regionale sono già stati invitati, il Presidente Occhiuto, l’assessore regionale all’istruzione Eulalia Micheli e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Loranda Giannicola. Nel corso della celebrazione istituzionale nella Sala Verde in Cittadella che sarà coordinata da Lenin Montesanto, ideatore del programma MID – Calabria Straordinaria, alla quale saranno invitati a partecipare i consiglieri regionali, i sindaci calabresi, rappresentanti istituzionali, dell’università, della ricerca, delle associazioni e della scuola, sarà presentato anche il primo album da colorare pensato ad hoc per l’infanzia e la scuola primaria, dedicato a Lilio ed alcuni dei principali Marcatori Identitari Distintivi (MID).

Infine sabato 21 marzo, Giornata ufficiale del Calendario, continuerà ad essere protagonista il Centro Storico di Cirò, con diverse iniziative ed ancora una volta con il coinvolgimento delle scuole in piazza, con l’obiettivo dichiarato e condiviso – conclude Sculco – di popolarizzare sempre di più la figura ed il valore identitario e distintivo di Lilio, facendolo conoscere anzi tutto alle giovanissime generazioni, per stimolarne e diffonderne una quanto mai necessaria riappropriazione storica e culturale, partendo anzi tutto dagli asili e dalle scuole primarie.

Oggi Cirò si pregia di avere un Museo scientifico dedicato a questo grande astronomo e matematico nato a Cirò nel 1510, una struttura arricchita di documenti inediti di grande valore culturale, grazie alle incessanti ricerche del ricercatore emerito del CNR di Firenze Francesco Vizza, storico della scienza, esperto di Luigi Lilio e del calendario gregoriano, il quale ha permesso oggi di conoscere la storia di Lilio dimenticato nell’oblio per molto tempo. Il professore Vizza sarà presente alla giornata del 19 marzo presso la cittadella dove sarà scoperta un bassorilievo dedicato a Lilio.