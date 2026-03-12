Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in località Pizzuta, in via San Giuseppe.

Prende dunque il via l’intervento per la costruzione della nuova struttura, che prevede un finanziamento di 620.000 euro nell’ambito del programma Agenda Urbana.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo significativo nella strategia di riqualificazione e potenziamento del patrimonio scolastico comunale, con l’obiettivo di offrire spazi moderni, sicuri e funzionali dedicati alla formazione e alla crescita dei più piccoli.

Il nuovo edificio scolastico, a pianta quadrata, è stato progettato per garantire comfort, efficienza energetica e piena accessibilità, oltre a una configurazione degli spazi flessibile e inclusiva, pensata per rispondere alle esigenze educative contemporanee.

La nuova struttura ospiterà ambienti dedicati a diverse attività educative e formative: attività didattiche tradizionali con aule moderne e attrezzate per lezioni frontali, lavori di gruppo e attività individuali; spazi per attività ludico-ricreative con ampie aree interne ed esterne per il gioco libero e strutturato; laboratori creativi, scientifici e musicali per favorire l’apprendimento esperienziale e interdisciplinare; aree dedicate alle attività fisiche e psicomotorie, progettate per sostenere lo sviluppo motorio e la consapevolezza corporea.

Sono inoltre previsti spazi per la socializzazione e l’accoglienza, pensati per favorire l’interazione tra alunni, personale scolastico e famiglie; aree dedicate alla pausa e al ristoro, organizzate per promuovere autonomia e corrette pratiche igieniche; ambienti per il riposo pomeridiano dei bambini più piccoli, attrezzati per garantire comfort e tranquillità.

“Con questo intervento proseguiamo con determinazione il percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico della nostra città. La nuova scuola dell’infanzia in località Pizzuta rappresenta un investimento concreto sul futuro della comunità e, in particolare, sui nostri bambini. L’obiettivo è garantire spazi moderni, sicuri e inclusivi, capaci di accompagnare la crescita e la formazione dei più piccoli in un ambiente educativo stimolante e funzionale. Sarà realizzata una struttura all’avanguardia, pensata per rispondere alle esigenze della didattica contemporanea e per offrire servizi sempre più efficienti alle famiglie” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.