La processionaria “invade” il lungomare: cittadini chiedono interventi urgenti

I cittadini chiedono controlli e interventi tempestivi per proteggere gli animali domestici e garantire la sicurezza di chi frequenta ogni giorno la zona.

Crotone, 11/03/2026 – Negli ultimi giorni diversi residenti e frequentatori del lungomare cittadino hanno segnalato la presenza di numerosi nidi di processionaria sugli alberi presenti lungo Viale Gramsci e Viale Magna Grecia. Si tratta di un fenomeno che, con l’arrivo della primavera, può diventare particolarmente pericoloso non solo per le piante ma anche per gli animali domestici e, in alcuni casi, per le persone.

La processionaria del pino è infatti nota per i suoi peli urticanti, che possono provocare gravi reazioni nei cani, specialmente se entrano in contatto con il muso o la lingua durante una passeggiata. Ogni anno veterinari e proprietari di animali ricordano quanto possa essere rischioso questo insetto, soprattutto nelle aree molto frequentate.

Diversi i nidi ben visibili sui rami dei pini del lungomare, segno che la presenza dell’insetto è ormai diffusa. Per questo motivo si chiede un monitoraggio e un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, al fine di evitare rischi e garantire la sicurezza di chi frequenta quotidianamente la zona.

Il lungomare rappresenta uno dei luoghi più frequentati della città: famiglie, bambini, sportivi e molti proprietari di cani lo attraversano ogni giorno. Proprio per questo motivo sarebbe importante intervenire con azioni di prevenzione e rimozione dei nidi, oltre a una corretta informazione ai cittadini.La segnalazione vuole essere un invito alla collaborazione tra cittadini – ai quali si ricorda che schiacciare i bruchi a terra è controproducente – e amministrazione, affinché il problema venga affrontato nel più breve tempo possibile, tutelando il verde urbano e la sicurezza di tutti non solo sul lungomare, ma in tutte le aree della città.