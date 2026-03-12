Un momento di confronto aperto e informale per approfondire i temi della Costituzione e del prossimo referendum sulla giustizia. È questo lo spirito di “Caffè e Costituzione”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Jobel che si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 17:30 presso il Museo e Giardini di Pitagora.

L’incontro, pensato come uno spazio di dialogo accessibile a tutti, vuole offrire ai cittadini l’opportunità di comprendere meglio i contenuti del referendum e il contesto istituzionale e giuridico in cui si inserisce.

A guidare la discussione saranno due autorevoli rappresentanti del mondo della giustizia:

Domenico Guarascio , Procuratore della Repubblica

, Procuratore della Repubblica Matteo Staccini, Pubblico Ministero

Durante l’incontro verranno affrontati i principali aspetti del referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di favorire una corretta informazione e stimolare una riflessione consapevole su temi centrali per il funzionamento dello Stato di diritto.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività culturali e civiche promosse dal Consorzio Jobel, volte a promuovere la partecipazione, il dialogo pubblico e la conoscenza delle istituzioni.

L’evento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà in forma informale, davanti a un caffè, per favorire un clima di confronto diretto tra relatori e pubblico. 12 marzo – ore 17:30 al Museo e Giardini di Pitagora, Via Giovanni Falcone 9 – Crotone

Informarti è un tuo diritto. Comprendere è necessario.

Per informazioni e prenotazioni: 0962 27697 info@jobel.org