Crotone – Anche le più recenti analisi effettuate da ARPACAL nell’area prospiciente gli ex Mercati Generali di Crotone hanno confermato l’assenza di amianto nei campioni di terreno prelevati.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria ha infatti trasmesso il rapporto di prova relativo ai campioni di “Top Soil” prelevati lo scorso 26 febbraio 2026 nell’area interessata dai controlli.

Le analisi di laboratorio, eseguite mediante diffrazione a raggi X, hanno evidenziato l’assenza di minerali riconducibili all’amianto nel campione esaminato, con un limite di rilevabilità superiore all’1%.

Il campionamento è stato effettuato direttamente dai tecnici ARPACAL e rientra nelle attività di verifica e monitoraggio ambientale avviate sull’area, con l’obiettivo di accertare le condizioni del sito e garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Questo nuovo esito negativo conferma quanto già emerso dalle precedenti analisi, contribuendo a delineare un quadro sempre più chiaro sullo stato ambientale della zona.

I risultati rappresentano un ulteriore elemento di trasparenza e rassicurazione per la comunità, nell’ambito delle verifiche tecniche in corso sull’area degli ex Mercati Generali.