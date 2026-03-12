Gli studenti del Liceo Classico “D. Borrelli” protagonisti al prestigioso Festival della Filosofia in Grecia

Anche quest’anno gli studenti e le studentesse del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina hanno preso parte al Festival della Filosofia in Grecia, un appuntamento culturale di grande prestigio che riunisce studiosi, docenti universitari e importanti protagonisti della filosofia contemporanea provenienti da diversi paesi europei.

La partecipazione degli studenti del liceo crotonese ha rappresentato un’opportunità formativa di grande valore: nel corso del Festival, infatti, i ragazzi hanno potuto assistere a incontri e laboratori guidati da filosofi e studiosi di rilievo internazionale, confrontandosi con i grandi temi del pensiero contemporaneo in dialogo con la tradizione classica.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Accompagnati dai docenti Vincenzo Geraldi, referente del progetto, e Maria Paparo, gli studenti hanno vissuto un intenso percorso culturale nella culla del pensiero occidentale, visitando alcuni dei luoghi simbolo della civiltà greca. Il programma ha incluso tappe di straordinario interesse storico e archeologico come Epidauro, con il santuario di Asclepio e il celebre teatro antico; Atene, con la passeggiata filosofica sul colle di Filopappo e la visita all’Acropoli e al Partenone; e Delfi, sede dell’antico oracolo, uno dei luoghi più suggestivi e carichi di significato della Grecia antica.

Il Festival non è stato soltanto un viaggio di istruzione, ma una vera esperienza di immersione nella filosofia: un’occasione per vivere il dialogo filosofico nei luoghi in cui esso è nato e per confrontarsi con studiosi e pensatori che oggi continuano ad alimentare il dibattito culturale internazionale.

L’iniziativa rientra nelle attività di formazione scuola-lavoro promosse dal Liceo Classico “D. Borrelli” ed è inserita nel catalogo delle esperienze formative dell’istituto, con l’obiettivo di integrare lo studio delle discipline umanistiche con percorsi di alto valore culturale ed educativo.

Ancora una volta il Liceo Borrelli conferma la propria attenzione alla qualità dell’offerta formativa, offrendo ai propri studenti esperienze capaci di coniugare studio, viaggio e incontro con il pensiero vivo della contemporaneità.