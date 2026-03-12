LILT Calabria, rinnovati gli organismi regionali: confermati Falco e nominata vice-coordinatrice la dott.ssa Alessandra Aggazio

Nei giorni scorsi la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha rinnovato i propri organismi interni, confermando l’impegno dell’associazione nel rafforzare la rete territoriale e nel promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa. Per quanto riguarda la Calabria, è stato riconfermato nel ruolo di coordinatore regionale il dott. Damiano Falco, mentre la dott.ssa Alessandra Aggazio è stata nominata nuova vice-coordinatrice regionale.

La dott.ssa Aggazio, psicologa e psicoterapeuta, è dirigente presso l’ASP di Cosenza e vanta una formazione altamente specializzata, unita a una lunga esperienza nel mondo associativo. Ha conseguito la specializzazione in psico-oncologia e in psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ambiti nei quali opera quotidianamente a supporto dei pazienti oncologici. Il suo contributo professionale si concentra infatti sul versante psicologico, un aspetto cruciale nel percorso di cura e accompagnamento dei malati, dove la salute mentale rappresenta un pilastro fondamentale tanto quanto le terapie mediche.

Accanto all’impegno in LILT, la dott.ssa Aggazio è da sempre attiva anche nell’AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, offrendo supporto psicologico ai malati di SLA e partecipando con continuità alle iniziative associative sia a livello regionale che nazionale. Un percorso che testimonia una sensibilità profonda verso le fragilità e un impegno costante nel volontariato sanitario.

La nomina della dott.ssa Aggazio si inserisce in un contesto regionale particolarmente dinamico. La LILT, infatti, è da anni fortemente radicata in Calabria grazie a una rete di sezioni provinciali e comunali che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della prevenzione oncologica, nella diagnosi precoce e nel sostegno ai pazienti. Tra le realtà più attive spicca la LILT di Cosenza, guidata dal dott. Gianfranco Filippelli, da sempre punto di riferimento per iniziative di prevenzione, screening, campagne informative e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. La sezione cosentina ha costruito negli anni una presenza capillare sul territorio, collaborando con scuole, enti locali, associazioni e strutture sanitarie per diffondere la cultura della prevenzione e promuovere corretti stili di vita. Un impegno costante che ha permesso alla LILT di diventare un presidio riconosciuto e affidabile per migliaia di cittadini.

La conferma del dott. Falco e la nomina della dott.ssa Aggazio rappresentano un segnale di continuità ma anche di rinnovamento per la LILT Calabria. La loro collaborazione punta a rafforzare ulteriormente la rete regionale, valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio e ampliare le attività di prevenzione e supporto ai pazienti.

In un momento storico in cui la prevenzione oncologica assume un ruolo sempre più centrale, la Calabria si presenta con una struttura solida, professionale e profondamente radicata nella comunità. Un patrimonio umano e associativo che continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per la salute dei cittadini.