Petilia Policastro – Chiarimento del Coordinamento Provinciale di Idea Comune

In merito alla decisione dei consiglieri comunali Militerno e Sisca di aderire alla minoranza consiliare nel Comune di Petilia Policastro, si ritiene necessario fare alcune precisazioni a tutela della chiarezza politica e del corretto posizionamento del movimento Idea Comune. La scelta dei consiglieri Militerno e Sisca è stata assunta in totale autonomia e senza alcun confronto preventivo con i vertici provinciali del movimento. Si tratta pertanto di una decisione strettamente personale, che non rappresenta in alcun modo la linea politica di Idea Comune.

Il movimento Idea Comune, a livello provinciale e locale, conferma invece il proprio pieno e convinto sostegno all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saporito. Tale posizione è stata già chiaramente espressa e certificata anche in occasione delle recenti dinamiche politiche provinciali, attraverso la candidatura al Consiglio Provinciale nella lista Idea Comune del consigliere comunale di maggioranza Antonio Ierardi, espressione della stessa area politico-amministrativa che sostiene l’attuale amministrazione comunale.

Per questo motivo è opportuno ribadire con fermezza che la collocazione politica del movimento Idea Comune resta coerentemente all’interno della maggioranza che governa il Comune di Petilia Policastro.

Qualsiasi diversa interpretazione o ricostruzione non corrisponde alla realtà dei fatti. Idea Comune continuerà a lavorare con responsabilità e spirito costruttivo al fianco del Sindaco Saporito e della sua amministrazione, nell’interesse della comunità e dello sviluppo del territorio.