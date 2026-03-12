Cirò Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate 2026. Nell’ambito della rassegna Krimisound, inserita nel cartellone degli eventi estivi della città, l’amministrazione comunale ha annunciato il concerto di Sal Da Vinci, in programma il 12 agosto 2026 nella suggestiva cornice dell’Arena Saracena.

L’artista napoletano, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2026, sarà protagonista di una serata che si preannuncia tra i momenti clou della stagione estiva, destinata a richiamare pubblico e appassionati non solo dal territorio locale ma da tutta la Calabria.

Il concerto rientra nel programma della rassegna Krimisound, iniziativa che negli ultimi anni ha contribuito ad arricchire l’offerta culturale e musicale della città, portando a Cirò Marina artisti di rilievo nazionale e offrendo al pubblico spettacoli di grande richiamo.

Per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, la prevendita partirà domani alle ore 14:00 sui portali online TicketOne e www.ticketservicecalabria.it. I tagliandi saranno inoltre disponibili nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 18 marzo alle ore 11:00.

L’appuntamento con Sal Da Vinci si inserisce dunque nel calendario degli eventi che accompagneranno l’estate cirotana, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire al pubblico momenti di musica e spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi della città.