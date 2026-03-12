Strongoli: Un’Epopea Ritrovata tra Cielo e Storia

Le Giornate FAI di Primavera celebrano la 34ª edizione nel segno della memoria

Il 21 e 22 marzo 2026, l’Italia si riscopre custode di tesori nascosti grazie alla 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera. Un evento corale che quest’anno aprirà le porte di 780 luoghi d’eccezione in 400 città italiane, svelando frammenti di un patrimonio spesso inaccessibile o lontano dai radar del turismo di massa.

L’iniziativa è resa possibile dal fervore di 7.500 volontari e dall’energia di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie pronti a farsi narratori della bellezza dei propri territori.

In questo scenario di riscoperta nazionale, la Delegazione FAI di Crotone e Santa Severina rivolge il proprio sguardo a Strongoli, dedicando l’intera manifestazione alla memoria dell’Avvocato Salvatore Gallo, appassionato custode e profondo conoscitore delle vicende storiche locali.

L’itinerario proposto non è una semplice passeggiata, ma un viaggio nella stratificazione secolare di un borgo dalla rilevanza artistica straordinaria, recentemente inserito tra le 50 segnalazioni della Commissione Europea a sostegno del patrimonio italiano.

Il Percorso: Un’Alchimia di Arte e Paesaggio

I visitatori saranno accompagnati in un viaggio cronologico e visivo che toccherà i gangli vitali dell’antica Strongoli:

Architetture Sacre: Dalla maestosa Cattedrale dedicata ai SS. Pietro e Paolo alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, fino alla suggestiva Santa Maria della Sanità.

Palazzi e Fortificazioni: L’eleganza di Palazzo Amantea e Palazzo Giunti farà da preludio all’ascesa verso il Castello, baluardo carico di memorie, per poi concludersi presso la simbolica Torre dell’Orologio comunale.

Scenari Naturali: Il percorso regalerà scorci paesaggistici spettacolari, offrendo una vista a 360 gradi sull’intero territorio crotonese.

Informazioni Logistiche e Modalità di Partecipazione

L’accoglienza sarà curata dai volontari FAI e dai giovani Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Miraglia” di Strongoli e del Liceo Classico “D. Borrelli” di Santa Severina.

Orari delle Visite:

Sabato 21 marzo: ore 9:30 – 12:00

Domenica 22 marzo: ore 9:30 – 12:00 | 14:30 – 16:00

Servizio Navetta Gratuito: Grazie alla generosa collaborazione delle Autolinee Romano, sarà disponibile un collegamento autobus a/r da Crotone (Partenza ore 9:00 dall’autostazione di via G. Di Vittorio; rientro ore 13:30).

Prenotazione Obbligatoria: Per usufruire del trasporto, è necessario inviare una mail a santaseverina@delegazionefai.fondoambiente.it entro giovedì 19 marzo.

Contatti e Ringraziamenti

L’evento è frutto di una sinergia virtuosa che vede coinvolti l’Amministrazione Comunale di Strongoli, la Parrocchia locale, la Pro Loco , il Rotary Club di Strongoli ,le Autolinee Romano.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del FAI o i canali social della Delegazione: