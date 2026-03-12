Un momento di memoria collettiva e di riflessione su una delle strade più tristemente note del Sud Italia. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10:00, lungo la Strada Statale 106 nei pressi dell’ex area Palazzo Mangeruca a Torre Melissa, sarà inaugurato il monumento (stele) dedicato alle vittime della SS 106.

L’iniziativa è promossa dal Movimento V.I.T.A. Pro S.S. 106, guidato dal presidente Ferdinando Amoruso, da anni impegnato nel richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla sicurezza della cosiddetta “strada della morte”.

La stele rappresenterà un luogo simbolico di ricordo e rispetto per tutte le vittime che negli anni hanno perso la vita lungo questa importante arteria della Calabria, teatro purtroppo di numerosi incidenti stradali.

Ad aprire l’incontro sarà lo stesso Ferdinando (Nando) Amoruso, mentre a moderare l’evento sarà la giornalista Giusy Regalino.

All’inaugurazione prenderanno parte numerose autorità istituzionali del territorio. Tra i presenti sono annunciati il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, il Questore di Crotone, Renato Panvino, l’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, Alberto Torriani, il comandante provinciale dei Carabinieri Raffaele Giovinazzo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Pier Francesco Bertini e il sindaco di Melissa Luca Mauro.

L’evento è aperto alla partecipazione di familiari delle vittime, associazioni, istituzioni e cittadini, chiamati a condividere un momento di raccoglimento e consapevolezza.

L’iniziativa vuole essere non solo un gesto di memoria, ma anche un forte messaggio civile: ricordare le vittime della SS 106 significa rinnovare l’impegno affinché tragedie simili non si ripetano e affinché la sicurezza stradale diventi una priorità concreta per tutto il territorio.

La stele, infatti, non sarà soltanto un monumento commemorativo, ma un simbolo permanente di attenzione e responsabilità verso la tutela della vita lungo una delle arterie più trafficate e pericolose della Calabria.