L’estate musicale di Cirò Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del 2026. Il 17 agosto 2026, all’Arena Saracena, farà tappa il Tour 2026 di Alfa, tra i protagonisti più amati della nuova scena pop italiana. Il concerto rientra nel cartellone del KrimiSound Festival, evento che ogni anno porta in Calabria artisti di grande richiamo nazionale.

Il giovane cantautore genovese, autore di numerosi brani di successo e protagonista di una crescita costante nel panorama musicale italiano, sarà dunque protagonista di una grande serata live nel cuore dell’estate cirotana. Il suo tour attraverserà diverse città italiane con concerti nei principali festival e palchi estivi, prima di proseguire nei palazzetti nella stagione autunnale.

La data di Cirò Marina rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario estivo del tour. Sul palco dell’Arena Saracena, Alfa porterà dal vivo i suoi brani più conosciuti insieme alle nuove produzioni musicali che stanno conquistando il pubblico più giovane e gli appassionati della musica pop contemporanea.

L’evento promette di richiamare fan e spettatori da tutta la Calabria e dalle regioni vicine, trasformando la città in un grande punto di riferimento per la musica live nel periodo estivo.

I biglietti per il concerto sono già disponibili online.

➡️ Acquista i biglietti per il concerto di Alfa a Cirò Marina

Secondo le informazioni disponibili, i ticket partono da circa 49 euro, con diverse tipologie di posti tra parterre, tribuna e poltrone rialzate.

📍 Cirò Marina – Arena Saracena (KrimiSound Festival)

📅 17 agosto 2026

🕘 Ore 21:30

Un appuntamento che si annuncia già come uno dei momenti musicali più attesi dell’estate 2026 in Calabria, destinato a richiamare migliaia di spettatori e a regalare una grande serata di musica e spettacolo sul lungomare cirotano.