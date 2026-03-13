Sono stati consegnati i lavori relativi alla riqualificazione della scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte”, per un importo complessivo di 943.880,16 euro.

L’attività rientra nell’ambito delle azioni previste dal programma Agenda Urbana.

I lavori che prendono il via riguardano la struttura situata all’interno del parco adiacente alla storica scuola Principe di Piemonte, in via Discesa Conigliera, e rappresentano un passo importante nel percorso di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico cittadino.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire maggiore funzionalità degli spazi e un ambiente scolastico moderno e accogliente per i bambini della scuola dell’infanzia.

Il progetto prevede un intervento complessivo di riqualificazione strutturale, con la realizzazione di collegamenti tra gli elementi costruttivi esistenti, così da rendere l’intero edificio staticamente idoneo e conforme alle normative sismiche attuali.

Parallelamente sarà realizzata una riprogettazione degli spazi interni, pensata in linea con le più moderne esigenze pedagogiche. Gli ambienti scolastici saranno organizzati in modo flessibile per favorire l’innovazione metodologica e la sperimentazione didattica.

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Le aule saranno dotate di pareti mobili, che permetteranno di modulare gli spazi in base alle attività educative e al numero di alunni, creando un ambiente dinamico e stimolante per bambini e insegnanti.

Anche l’aspetto esterno dell’edificio sarà oggetto di un intervento di riqualificazione: porte e finestre saranno ridistribuite per garantire una migliore illuminazione naturale e maggiore benessere negli ambienti interni.

Ogni aula sarà inoltre dotata di ampie aperture con accesso diretto a un nuovo ballatoio esterno, destinato a diventare un elemento architettonico distintivo della scuola e a facilitare i percorsi di ingresso e uscita, sia dall’accesso principale sia da quello secondario.

“Con questo intervento proseguiamo nel lavoro di messa in sicurezza e ammodernamento delle strutture scolastiche cittadine. La scuola dell’infanzia Principe di Piemonte rappresenta un presidio educativo importante per la nostra comunità e meritava un intervento strutturale capace di garantire sicurezza, qualità degli spazi e ambienti adeguati alle più moderne esigenze didattiche. Investire sulle scuole significa investire sul futuro dei nostri bambini e della nostra città” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise