Un momento di riflessione dedicato a una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 9:30, presso l’Auditorium “A. Lucifero” dell’istituto scolastico situato in via Acquabona a Crotone, si terrà il convegno dal titolo “Per non dimenticare: Aldo Moro e gli anni di piombo”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto nazionale “La memoria e l’impegno” ed è rivolta agli studenti degli istituti scolastici della provincia di Crotone, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica e civile su uno dei periodi più complessi della vita della Repubblica.

Il convegno prende spunto dal rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978, e dal successivo assassinio dello statista democristiano e degli uomini della sua scorta da parte delle Brigate Rosse, dopo 55 giorni di prigionia. Un evento che rappresentò un tragico spartiacque nella storia del Paese, mirando a colpire il cuore delle istituzioni democratiche.

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Le immagini della strage della scorta, della lunga prigionia di Moro e infine quella dolorosa del ritrovamento del suo corpo nel bagagliaio di una Renault 4 in via Caetani a Roma segnarono profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale, diventando il simbolo degli anni di piombo, un periodo caratterizzato da una lunga scia di attentati, violenze e morti che attraversò l’Italia tra gli anni Settanta e Ottanta.

L’incontro intende offrire agli studenti un’occasione di memoria, confronto e approfondimento, per comprendere meglio quella stagione della storia italiana e riflettere sui valori della democrazia, della legalità e dell’impegno civile.