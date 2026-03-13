Crotone: La Polizia di Stato arresta due soggetti condannati in via definitiva per associazione di tipo mafioso e maltrattamenti in famiglia

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio volti a prevenire e contrastare la commissione di reati disposti dal Questore PANVINO, i Poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catanzaro, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 6 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso.

I poliziotti, dopo attente ricerche hanno individuato il cittadino e alla luce delle attività effettuate, hanno proceduto, al suo arresto e alla successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

Nella medesima giornata i poliziotti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, un soggetto condannato in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, dopo attente ricerche hanno individuato il cittadino mentre si trovava nei pressi del centro cittadino.

Alla luce delle attività effettuate, si è proceduto, quindi, all’arresto del soggetto che è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.

I provvedimenti testimoniano l’impegno costante della Polizia di Stato nel procedere all’esecuzione di ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria nel pieno rispetto della legalità e volti al contrasto di fenomeni di criminalità, al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.