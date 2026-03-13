Intensificata l’azione dell’Arma dei Carabinieri in materia di misure di prevenzione: proposte 10 sorveglianze speciali e 16 avvisi orali

Il Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa, ha ulteriormente intensificato l’azione di monitoraggio e contrasto nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, con particolare riferimento agli strumenti di prevenzione previsti dall’ordinamento.

Nel corso delle attività sviluppate dai Reparti dell’Arma presenti sull’intero territorio provinciale, sono state avanzate 10 proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e sono stati adottati 16 avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti meritevoli di specifica attenzione sotto il profilo preventivo. Di questi ultimi, 6 sono già stati notificati agli interessati.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di presidio e sicurezza, condotta quotidianamente dai Carabinieri nelle comunità della provincia di Crotone, attraverso una presenza capillare e costante che consente non soltanto di reprimere i reati, ma soprattutto di intercettare tempestivamente situazioni di rischio e segnali di pericolosità sociale. Le misure di prevenzione costituiscono infatti un fondamentale strumento di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, poiché permettono di intervenire anticipatamente rispetto alla commissione di ulteriori condotte illecite, limitando le occasioni di contatto con ambienti criminali e rafforzando la cornice di legalità nei territori più esposti.

In tale contesto, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri si conferma centrale nel garantire un’azione di prossimità, ascolto e vigilanza, in stretto raccordo con le competenti Autorità, a difesa dei cittadini e della serenità delle comunità locali. L’impegno profuso dai militari del Comando Provinciale di Crotone testimonia la costante attenzione riservata alla prevenzione, quale leva essenziale per contrastare ogni forma di devianza e consolidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. L’Arma continuerà a operare con determinazione su tutto il territorio provinciale, assicurando la massima attenzione ai contesti maggiormente sensibili e confermando il proprio quotidiano impegno a tutela della legalità e della sicurezza collettiva.