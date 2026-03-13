Elezioni 29 marzo 2026, sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo ai candidati alla Presidenza e alle liste per il Consiglio provinciale
Nella giornata di oggi, 13 marzo 2026 alle ore 12:30, presso la Sala Giunta della Provincia di Crotone, si è riunito l’Ufficio Elettorale Provinciale per procedere all’assegnazione, mediante sorteggio, del numero progressivo da attribuire a ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia e a ciascuna lista di candidati al Consiglio provinciale ammessa alle elezioni fissate per il prossimo 29 marzo 2026.
Alla seduta hanno preso parte:
- il dott. Nicola Middonno, Segretario Generale;
- il dott. Carmine Domenico Lucia, componente dell’Ufficio Elettorale;
- la sig.ra Domenica Apa, componente con funzione di segretario verbalizzante.
L’operazione di sorteggio, prevista dalla normativa elettorale vigente, è stata effettuata alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Considerata la ristrettezza dei termini procedurali previsti dalla legge, la convocazione è avvenuta per via telefonica.
Sono risultati presenti i seguenti delegati: Francesco Luigi Marinello, Danilo Ieraci, Domenico Pio Lo Guarro, Antonella Stefanizzi e Cosimo Salvatore Claudio.
Per quanto riguarda i candidati alla carica di Presidente della Provincia, i nominativi dei due candidati ammessi sono stati riportati su foglietti di identica dimensione, piegati in quattro e inseriti in un contenitore, quindi adeguatamente mescolati. L’estrazione ha determinato il seguente ordine progressivo:
- Umberto Lorecchio
- Antonio Ammirati
Successivamente si è proceduto al sorteggio relativo alle liste dei candidati al Consiglio provinciale. Anche in questo caso le denominazioni delle liste ammesse sono state riportate su foglietti di uguale dimensione, piegati e inseriti in un contenitore, quindi mescolati prima dell’estrazione.
L’ordine progressivo risultante dal sorteggio è il seguente:
- Provincia Futura
- In Provincia Crescere
- Idea Comune – Territori al Centro
- Identità e Territorio
- Partito Popolare Europeo – Forza Italia Berlusconi Presidente
Le operazioni si sono svolte regolarmente e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa elettorale vigente.
L’Ufficio Elettorale Provinciale provvederà ora agli adempimenti successivi previsti dal calendario elettorale in vista della consultazione del 29 marzo 2026.
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