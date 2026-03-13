Forza Italia Giovani: nominati i nuovi commissari cittadini in sei comuni della provincia di Crotone

Prosegue il percorso di radicamento territoriale di Forza Italia Giovani nella provincia di Crotone con la nomina di nuovi commissari cittadini in diversi comuni del territorio. Un passaggio significativo volto a rafforzare l’organizzazione del movimento giovanile e a consolidare una presenza politica sempre più capillare nelle comunità locali. Le nuove nomine rappresentano un segnale chiaro della volontà di investire sui giovani e sulla costruzione di una classe dirigente preparata, responsabile e fortemente legata ai territori. I nuovi commissari cittadini sono:

Cirò Marina – Donato Spina

Crucoli – Francesco Greco

Cutro – Vincenzo D’Angelo

Isola di Capo Rizzuto – Francesco Scerbo

Rocca di Neto – Giovanni Toscano

Santa Severina – Federica Procopio

Una squadra di giovani motivati e pronti a mettersi al servizio delle proprie comunità, portando avanti i valori liberali, moderati ed europeisti che contraddistinguono l’azione politica di Forza Italia.

A commentare le nuove nomine è il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Francesco Bossio, che ha dichiarato: «Queste nomine rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e radicamento di Forza Italia Giovani nella nostra provincia. Insieme a Nicodemo Lettieri, vicecoordinatore provinciale e responsabile per l’organizzazione sul territorio, stiamo costruendo una rete di giovani che vogliono mettersi in gioco con serietà e

responsabilità per il bene delle proprie comunità. Il nostro lavoro si muove in piena sintonia con la linea politica del commissario provinciale di Forza Italia, l’onorevole Sergio Ferrari, che sta portando avanti un importante percorso di riorganizzazione e rafforzamento del partito sul territorio. A tutti i nuovi commissari rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno rappresentare con impegno e determinazione i valori di Forza Italia Giovani nei rispettivi comuni».

Il movimento giovanile continua così a rafforzare la propria presenza nella provincia di Crotone, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani nella vita pubblica e contribuire alla costruzione di una nuova classe dirigente capace, competente e radicata nei territori.