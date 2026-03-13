“Siamo qui per dialogare con le associazioni dei consumatori e per tutelare i nostri cittadini in un momento particolare, complesso e in continua evoluzione”: lo ha dichiarato l’assessore regionale Giovanni Calabrese intervenendo, questa mattina, nella Sala Oro della Cittadella regionale, all’iniziativa “Calabria Consumer Network – La rete che tutela il consumatore”.

L’appuntamento è stato fortemente voluto da Calabrese, insieme al direttore generale del dipartimento, Fortunato Varone.

“Questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore – promossa dal dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, rinnova il rapporto tra la Regione Calabria e le associazioni dei consumatori: un confronto costante che ha l’obiettivo di garantire sempre maggiore tutela, fare rete, accorciare le distanze e promuovere la cultura dell’informazione consapevole. C’è un impegno preciso da parte della Regione Calabria – ha proseguito Calabrese- a rafforzare questo rapporto, che esiste già da tempo. Siamo presenti, attenti e soprattutto vigili per difendere i diritti dei nostri cittadini-consumatori”.

Calabrese ha poi sottolineato le difficoltà legate all’attuale contesto economico: “Viviamo un momento contingente particolare, segnato da aumenti dei prezzi. Siamo consapevoli delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando. Il Governo sta prevedendo una serie di iniziative per sostenere i cittadini e, anche in passato, la Regione Calabria ha messo in campo misure a sostegno delle attività produttive e delle famiglie”.

“Continueremo a lavorare in questa direzione – ha concluso Calabrese – attraverso il confronto costante con le associazioni dei consumatori, non solo per prevenire e contrastare le possibili insidie che i cittadini incontrano quotidianamente, ma per affrontare insieme anche le criticità di questo momento. Non è una fase facile, ma attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo individuare soluzioni positive”.

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Cuore dell’iniziativa è stato il talk “Informazione consapevole – La tutela è un lavoro quotidiano”, che ha visto protagoniste le associazioni dei consumatori accreditate con la Regione Calabria. Ogni organizzazione ha illustrato la propria attività, i principali ambiti di intervento e casi concreti di tutela dei cittadini.

Sono intervenuti i referenti delle associazioni: Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Udicon e Utenti Servizi Radiotelevisivi. È stata l’occasione per raccontare le attività svolte, condividere buone pratiche e rafforzare il percorso di collaborazione tra istituzioni e associazioni a beneficio dei cittadini.

Negli ultimi anni la Regione Calabria ha sviluppato, infatti, una rete territoriale di servizi a sostegno dei cittadini. Oggi sono attivi dodici sportelli dedicati alla tutela dei consumatori, gestiti in collaborazione con le associazioni, che offrono assistenza gratuita, informazione e supporto nella gestione delle controversie. Le associazioni dei consumatori rappresentano il cuore operativo di questo sistema: attraverso il loro lavoro quotidiano garantiscono vicinanza e ascolto ai cittadini, accompagnandoli nella comprensione di contratti, nella risoluzione di controversie e nella difesa dei propri diritti.

L’obiettivo finale è rafforzare una vera e propria rete di protezione per i consumatori: una rete fatta di collaborazione, competenze e presenza sul territorio, capace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone e di garantire un sistema di tutela sempre più efficace.