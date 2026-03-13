L’I.C. Papanice Alfieri ottiene il riconoscimento europeo per l’eccellenza digitale

L’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri conquista un importante traguardo nel campo dell’innovazione didattica e delle competenze digitali, ottenendo il prestigioso “Certificate of Excellence in Coding Skills” conferito dalla Commissione Europea nell’ambito della EU Code Week 2025.

Il riconoscimento è arrivato dopo il superamento della sfida internazionale “CodeWeek 4 All”, iniziativa che premia le scuole capaci di fare rete e coinvolgere un numero significativo di studenti, docenti e istituzioni nella diffusione dell’alfabetizzazione digitale e del pensiero computazionale.

Attraverso le attività organizzate e registrate sulla piattaforma ufficiale della Settimana Europea della Programmazione, l’Istituto ha promosso numerose esperienze di coding e problem solving, dimostrando come la programmazione possa diventare uno strumento educativo innovativo, creativo e inclusivo.

“Il certificato europeo – ha spiegato la Dirigente scolastica dell’istituto, Concetta Masi – rappresenta un riconoscimento significativo dell’impegno della scuola nel promuovere le competenze digitali tra gli studenti, valorizzando il coding come linguaggio universale capace di sviluppare logica, creatività e capacità di risolvere problemi”.

La EU Code Week, sostenuta dalla Commissione Europea, è oggi uno dei più importanti movimenti internazionali dedicati alla diffusione della programmazione e del pensiero computazionale. L’iniziativa incoraggia scuole, docenti e studenti a partecipare attivamente alla costruzione di un ecosistema digitale europeo sempre più inclusivo e innovativo.

Il risultato ottenuto dall’I.C. Papanice Alfieri grazie ai docenti del team digitale e per l’AI, coordinati dalla professoressa Alessandra Rizzo, conferma la volontà dell’istituto di guardare al futuro dell’educazione, investendo in metodologie didattiche capaci di preparare gli studenti alle sfide della società digitale e favorendo la loro piena integrazione nel panorama tecnologico europeo.