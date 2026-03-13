Prosegue con risultati importanti l’attività solidale del Lions Club Cirò Krimisa, impegnato da anni nella raccolta di occhiali usati destinati alle persone bisognose in Italia e nel mondo. Anche quest’anno l’iniziativa, promossa dal Lions Clubs International, ha registrato un bilancio più che positivo: a Cirò Marina sono stati raccolti 270 occhiali, che presto saranno inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso (Torino).

Il progetto, attivo dal 2003, rappresenta uno dei service umanitari più importanti dei Lions a livello internazionale. Le montature e le lenti raccolte vengono infatti sterilizzate, riparate, catalogate e successivamente distribuite attraverso missioni umanitarie e accordi con associazioni e strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo di Africa, Asia e Sud America, oltre che a favore delle nuove povertà presenti anche in Italia.

Nel Lions Club Cirò Krimisa l’iniziativa è ormai diventata un service permanente, portato avanti da oltre 13 anni grazie all’impegno costante del socio Antonio Vitetti, componente per la X Circoscrizione del Service “Raccolta Occhiali Usati”. Vitetti segue con grande dedizione tutte le fasi del progetto: dalla raccolta nei punti dedicati fino al confezionamento, all’impacchettamento e alla spedizione degli occhiali verso il centro nazionale.

La presidente del club, Orsola Siciliani, a nome di tutti i soci, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti anche in questa edizione dell’iniziativa, ringraziando in particolare Antonio Vitetti per l’impegno e la passione dimostrati nel coordinare il service.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Fondamentale, per la buona riuscita della raccolta, è stata la collaborazione di numerosi esercizi commerciali, strutture sanitarie e realtà del territorio, che hanno ospitato i contenitori Lions o promosso l’iniziativa con locandine e materiale informativo.

Tra i punti di raccolta che hanno aderito al progetto figurano:

Farmacia del Tirone

Farmacia Librandi

Farmacia Comunale

Parafarmacia Sculco

Ottico Parrilla

Ottico Astorino

Liottica

Supermercato Conad Arcuri

Esercizio commerciale Forvit

Parrocchia Sant’Antonio, grazie alla collaborazione del parroco Padre Peppe

In tutti questi punti è stato possibile depositare occhiali da vista, da sole e per bambini, purché integri, che verranno ora inviati al centro di raccolta nazionale per essere rimessi a nuovo e redistribuiti.

Lo stesso Antonio Vitetti, responsabile del service per il territorio, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, definendola «un’attività semplice da organizzare ma estremamente gratificante, perché consente di migliorare concretamente la qualità della vita di persone di tutte le età che non possono permettersi di acquistare un paio di occhiali».

Vitetti ha inoltre invitato i club Lions che ancora non hanno inserito questo service nella propria programmazione a promuoverlo nei rispettivi territori, suggerendo di individuare un socio responsabile che possa coordinare le attività e curare i rapporti con farmacie, ottici, studi medici, supermercati e parrocchie per l’installazione dei punti di raccolta.

Il service della raccolta degli occhiali usati rappresenta infatti un progetto permanente, attivo da oltre 22 anni in Italia e in Europa, che continua nel tempo con discrezione ma con grande efficacia, incarnando pienamente lo spirito lionistico di servizio e solidarietà.

Un piccolo gesto, come donare un paio di occhiali non più utilizzati, può così trasformarsi in un aiuto concreto per chi, in molte parti del mondo, non ha accesso alle cure visive e rischia di rimanere escluso da studio, lavoro e vita sociale. Proprio per questo il Lions Club Cirò Krimisa continuerà a promuovere con determinazione questa iniziativa sul territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura della solidarietà e offrire una nuova possibilità di vedere il mondo a chi ne ha più bisogno.