A Crotone torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa dalla Lilt

Crotone – Anche quest’anno l’associazione provinciale di Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Crotone aderisce alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la storica campagna di sensibilizzazione volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare corretti stili di vita per tenere lontano il cancro.

L’iniziativa, istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgerà dal 21 al 28 marzo e vedrà la Lilt Crotone impegnata in una serie di attività di informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza.

In vista dell’avvio della campagna, il 17 marzo alle ore 9 si terrà un incontro dedicato alla prevenzione oncologica e ai corretti stili di vita. All’appuntamento parteciperanno Massimo Allò, presidente della Lilt provinciale di Crotone, Emanuela Capalbo, medico radiologo dell’Asp di Crotone e componente del direttivo Lilt, e Ugo Bellezza, medico odontoiatra e volontario Lilt Crotone.

Protagonisti dell’iniziativa saranno anche i giovani: al fianco della Lilt scenderanno infatti in campo, come volontari, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Barlacchi. Insieme saranno presenti il 26 marzo in piazza, dalle 9.30 alle 12.30, con uno stand informativo per diffondere tra la popolazione i valori della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. A chi sceglierà di tesserarsi presso lo stand sarà donata una bottiglia di olio extravergine d’oliva 100% italiano, simbolo della campagna nazionale, emblema della dieta mediterranea e di una corretta alimentazione, da affiancare all’attività fisica e ai controlli periodici.

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Nel corso di questo mese, inoltre, la Lilt ha attivato una serie di screening gratuiti, tra cui pap test e visite cardiologiche, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e promuovere la prevenzione tra i cittadini.

Con i suoi 104 anni di attività, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è l’unico ente pubblico che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute, affiancando il sistema sanitario nazionale nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

Ogni anno il poliambulatorio Lilt di Crotone, situato in via Botteghelle 20, eroga centinaia di screening gratuiti per la popolazione, contribuendo a ridurre le liste d’attesa e favorendo la diagnosi precoce dei tumori nel territorio.