Crotone: Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta, elevate sanzioni e una persona denunciata

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato la città di Isola di Capo Rizzuto. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, personale della Polizia Amministrativa, unitamente alla Capitaneria di Porto di Crotone e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale sono stati identificati nr. 5 dipendenti, due dei quali risultati essere non regolarmente assunti. Pertanto, il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività, per il superamento del 10% dei lavoratori in nero, rispetto alla forza lavoro totale,contestando contestualmente una sanzione amministrativa (pmr € 2.500,00).

Inoltre, presso il medesimo esercizio, il personale della Capitaneria di Porto ha riscontrato la presenza di prodotti ittici misti, privi di etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità, sequestrando 23,6 kg di prodotti alimentari ed elevando una relativa sanzione amministrativa (pmr € 1.500,00).

Per la durata dell’intero servizio, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture, elevando sanzioni per violazione del Codice della Strada, e attività commerciali. Nel corso dei predetti controlli, nr. 1 soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello. Altresì, un altro soggetto è stato segnalato al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale poiché trovato in possesso di 1 grammo di hashish.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 223persone, hanno controllato nr. 129 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada, e hanno effettuato controlli domiciliari allepersone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

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Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

•​Nr. 479 persone identificate, di cui nr. 116 con precedenti;

•​Nr. 242veicoli controllati;

•​Nr. 24 posti di controllo;

•​Nr. 2 attività commerciali controllate;

•​Nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria;

•​Nr. 1 persona segnalata al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale;

•​Nr. 2 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 4.000 Euro;

•​Nr. 7 sanzioni al Codice della Strada;

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti.

Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.