Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, il maltempo torna a farsi sentire nel Sud Italia. Le condizioni meteorologiche sono infatti destinate a peggiorare nuovamente con l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che interesserà diverse regioni meridionali nel corso delle prossime ore.

Il sistema ciclonico, denominato Jolina, raggiungerà il Mezzogiorno nella giornata di domenica 15 marzo, portando con sé piogge diffuse, venti sostenuti e un generale peggioramento delle condizioni del mare. Secondo le previsioni, i primi effetti della perturbazione si faranno sentire in Sicilia già nelle prime ore della mattinata, mentre nel corso della giornata il fronte instabile tenderà a spostarsi verso la Calabria, dove il maltempo potrebbe intensificarsi tra il pomeriggio e la sera.

Gli esperti segnalano che l’arrivo del ciclone potrebbe segnare l’inizio di una fase meteorologica particolarmente instabile per la regione. Le condizioni perturbate, infatti, non dovrebbero esaurirsi in poche ore, ma proseguire anche nei giorni successivi, con precipitazioni frequenti e a tratti intense previste tra lunedì e mercoledì.

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Particolare attenzione è rivolta alle piogge abbondanti, che potrebbero risultare persistenti su diverse aree del territorio calabrese. A queste si aggiungeranno raffiche di vento provenienti da sud-est e un progressivo aumento del moto ondoso lungo le coste, soprattutto sul versante ionico.

In previsione del peggioramento, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica un’allerta gialla valida per l’intero territorio regionale. L’avviso invita alla prudenza soprattutto nelle ore centrali e serali della giornata, quando sono attesi temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili mareggiate.

Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti meteorologici e di prestare attenzione nelle aree più esposte a fenomeni intensi, soprattutto lungo la rete stradale e nelle zone costiere. Il quadro meteorologico resterà infatti in continua evoluzione, con ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.